PAMI 2026: cómo afiliarse paso a paso, requisitos clave para jubilados y mayores de 70
Requisitos y pasos para afiliarte a PAMI: trámite online para titulares, opción presencial para mayores de 70 y cómo sumar familiares.
Afiliarse a PAMI puede parecer un trámite largo, pero en la mayoría de los casos se resuelve con documentación básica y un circuito claro: afiliación web para titulares jubilados/pensionados y gestiones presenciales para situaciones específicas (por ejemplo, mayores de 70 sin beneficio previsional).
En esta guía práctica vas a encontrar quiénes pueden afiliarse, qué papeles preparar y cómo evitar demoras al cargar datos o pedir turno. Además, sumo un checklist corto para que puedas completarlo en un solo intento.
1) ¿Quiénes pueden afiliarse a PAMI?
PAMI contempla distintas modalidades, según tu situación previsional y familiar. La afiliación aplica a jubilados o pensionados, a quienes tienen el beneficio previsional en trámite (con cobertura provisoria) y a familiares a cargo que correspondan a un titular.
También existe una modalidad para personas mayores de 70 años que no perciben jubilación ni pensión y no tienen obra social, con una afiliación renovable y requisitos específicos.
Dato clave que suele generar confusión: no se puede tener una obra social y PAMI al mismo tiempo, pero sí es posible conservar una prepaga y afiliarse a PAMI (según indica la guía oficial).
2) Documentación base: lo que conviene tener a mano antes de iniciar
Para una afiliación estándar (jubilado/pensionado titular), prepará:
- DNI con domicilio actualizado (o constancia de trámite si el domicilio aún no figura actualizado).
- Último recibo de cobro (si ya estás percibiendo haberes).
- CODEM (Consulta de Obra Social) de ANSES.
- CUIT o CUIL.
En el formulario de afiliación web suelen solicitar, además, el número de trámite del DNI y la carga de datos personales tal como figuran en el documento.
3) Afiliación online: paso a paso simple y rápido
Si tu caso encuadra como titular (jubilado o pensionado), el proceso puede iniciarse de manera digital desde el circuito de Afiliación Web. Allí se ingresan DNI, número de trámite del DNI y CUIT/CUIL, y luego se completan los datos que el sistema muestra asociados al documento.
Consejo práctico para evitar rechazos: verificá que el domicilio esté actualizado y que el CUIT/CUIL esté bien escrito (sin puntos ni espacios, como solicita el sistema).
Si tenés documentación antigua (por ejemplo, Libreta Cívica/Enrolamiento o DNI libreta), el sitio indica que la afiliación debe realizarse en una agencia con documento, recibo de haberes y CODEM.
4) Mayores de 70 años sin jubilación ni pensión: requisitos especiales y trámite presencial
Para personas mayores de 70 que carecen de beneficio previsional, PAMI detalla un trámite específico: lo puede realizar la persona titular o su apoderado, y se hace de forma presencial en la agencia correspondiente (con turno recomendado).
La documentación solicitada incluye:
- DNI vigente con domicilio actualizado (con excepciones: mayores de 75 y personas con discapacidad declarada judicialmente pueden acreditar identidad/domicilio con documentación alternativa indicada por PAMI).
- Constancia de CUIT/CUIL.
- Constancia de ANSES que verifique que no estás tramitando ni percibiendo un beneficio previsional.
- En algunos casos, constancias vinculadas a cajas provinciales/municipales sobre no afiliación a otra obra social; PAMI indica que ciertos requerimientos pueden suplirse con la constancia negativa de ANSES.
Para personas extranjeras, PAMI menciona el requisito de acreditar residencia mínima de 10 años en el país.
5) Familiares a cargo: quiénes se pueden sumar y qué revisar
PAMI contempla la afiliación de personas a cargo del titular, incluyendo vínculos como cónyuge, hijos/as (con distintas condiciones), concubino/a o unión civil, menores con guarda/tutela/curatela y ascendientes sin cobertura (por ejemplo, madre/padre o abuelos), entre otros supuestos.
La recomendación para evitar idas y vueltas es revisar primero qué tipo de afiliación corresponde (titular definitiva, otras afiliaciones titulares o personas a cargo), porque cada categoría puede requerir documentación adicional o validaciones particulares.