Por Carlos Dileo
sábado, 16 de mayo de 2026, 11:25
Jubilados PAMI Foto: Archivo NA

Afiliarse a PAMI puede parecer un trámite largo, pero en la mayoría de los casos se resuelve con documentación básica y un circuito claro: afiliación web para titulares jubilados/pensionados y gestiones presenciales para situaciones específicas (por ejemplo, mayores de 70 sin beneficio previsional).

En esta guía práctica vas a encontrar quiénes pueden afiliarse, qué papeles preparar y cómo evitar demoras al cargar datos o pedir turno. Además, sumo un checklist corto para que puedas completarlo en un solo intento.

1) ¿Quiénes pueden afiliarse a PAMI?

PAMI contempla distintas modalidades, según tu situación previsional y familiar. La afiliación aplica a jubilados o pensionados, a quienes tienen el beneficio previsional en trámite (con cobertura provisoria) y a familiares a cargo que correspondan a un titular.

También existe una modalidad para personas mayores de 70 años que no perciben jubilación ni pensión y no tienen obra social, con una afiliación renovable y requisitos específicos.

Dato clave que suele generar confusión: no se puede tener una obra social y PAMI al mismo tiempo, pero es posible conservar una prepaga y afiliarse a PAMI (según indica la guía oficial).

2) Documentación base: lo que conviene tener a mano antes de iniciar

Para una afiliación estándar (jubilado/pensionado titular), prepará:

  • DNI con domicilio actualizado (o constancia de trámite si el domicilio aún no figura actualizado).
  • Último recibo de cobro (si ya estás percibiendo haberes).
  • CODEM (Consulta de Obra Social) de ANSES.
  • CUIT o CUIL.

En el formulario de afiliación web suelen solicitar, además, el número de trámite del DNI y la carga de datos personales tal como figuran en el documento.

Jubilados PAMI Foto: PAMI

3) Afiliación online: paso a paso simple y rápido

Si tu caso encuadra como titular (jubilado o pensionado), el proceso puede iniciarse de manera digital desde el circuito de Afiliación Web. Allí se ingresan DNI, número de trámite del DNI y CUIT/CUIL, y luego se completan los datos que el sistema muestra asociados al documento.

Consejo práctico para evitar rechazos: verificá que el domicilio esté actualizado y que el CUIT/CUIL esté bien escrito (sin puntos ni espacios, como solicita el sistema).

Si tenés documentación antigua (por ejemplo, Libreta Cívica/Enrolamiento o DNI libreta), el sitio indica que la afiliación debe realizarse en una agencia con documento, recibo de haberes y CODEM.

4) Mayores de 70 años sin jubilación ni pensión: requisitos especiales y trámite presencial

Para personas mayores de 70 que carecen de beneficio previsional, PAMI detalla un trámite específico: lo puede realizar la persona titular o su apoderado, y se hace de forma presencial en la agencia correspondiente (con turno recomendado).

La documentación solicitada incluye:

  • DNI vigente con domicilio actualizado (con excepciones: mayores de 75 y personas con discapacidad declarada judicialmente pueden acreditar identidad/domicilio con documentación alternativa indicada por PAMI).
  • Constancia de CUIT/CUIL.
  • Constancia de ANSES que verifique que no estás tramitando ni percibiendo un beneficio previsional.
  • En algunos casos, constancias vinculadas a cajas provinciales/municipales sobre no afiliación a otra obra social; PAMI indica que ciertos requerimientos pueden suplirse con la constancia negativa de ANSES.
ANSES jubilados Foto: ANSES

Para personas extranjeras, PAMI menciona el requisito de acreditar residencia mínima de 10 años en el país.

5) Familiares a cargo: quiénes se pueden sumar y qué revisar

PAMI contempla la afiliación de personas a cargo del titular, incluyendo vínculos como cónyuge, hijos/as (con distintas condiciones), concubino/a o unión civil, menores con guarda/tutela/curatela y ascendientes sin cobertura (por ejemplo, madre/padre o abuelos), entre otros supuestos.

La recomendación para evitar idas y vueltas es revisar primero qué tipo de afiliación corresponde (titular definitiva, otras afiliaciones titulares o personas a cargo), porque cada categoría puede requerir documentación adicional o validaciones particulares.