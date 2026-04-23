Monotributo. Foto: ARCA.

ARCA las escalas y cuotas del monotributo para mayo de 2026, por lo que los contribuyentes tendrán variantes a la hora de pagar.

Monotributistas: cuánto deben pagar en mayo 2026

Los incluidos en la categoría más baja, la A, tendrán que pagar alrededor de $42.386 mensuales, mientras que los montos aumentan progresivamente según el nivel de ingresos.

Cuentas, monotributo. Foto: Unsplash

En categorías intermedias, los valores superan los $50.000 o $70.000, mientras que en los niveles más altos, como las categorías H o la K, los pagos mensuales pueden superar los $400.000.

Monotributo 2026: topes de facturación por categoría

Categoría A: hasta $10.277.988,13

Categoría B: hasta $15.058.447,71

Categoría C: hasta $21.113.696,52

Categoría D: hasta $26.212.853,42

Categoría E: hasta $30.833.964,37

Categoría F: hasta $38.642.048,36

Categoría G: hasta $46.211.109,37

Categoría H: hasta $70.113.407,33

Categoría I: hasta $78.479.211,62

Categoría J: hasta $89.872.640,30

Categoría K: hasta $108.357.084,05

ARCA: paso a paso para consultar tu deuda y generar el VEP

Para consultar tu deuda y generar el cupón de pago, se debe ingresar al portal de ARCA, al que se accede con CUIT y clave fiscal.

Trámites en ARCA Foto: ARCA

Allí, debemos ingresar a “Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”, donde se puede consultar el estado de pagos, ver saldos pendientes y generar el VEP correspondiente.

Una vez generado, el VEP habilita a pagar desde cualquier home banking o billeteras virtuales habilitadas. También existe la opción de adherir al débito automático, lo que garantiza el pago en fecha y evita olvidos que puedan derivar en intereses o problemas con la categoría.