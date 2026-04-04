Cobra ANSES de abril Foto: Foto generada con IA

Con el inicio de abril, miles de personas vuelven a hacer la misma consulta: cuándo paga ANSES según la terminación del DNI. En este cuarto mes del año, el calendario llega con fechas ya confirmadas, un aumento del 2,9% para jubilaciones y asignaciones, y la continuidad del bono extraordinario para quienes cobran la mínima.

Si tu DNI termina en 1, estas son las fechas exactas de cobro de ANSES en abril 2026, qué prestaciones se pagan ese día y cuáles son los montos actualizados.

Cuándo cobro ANSES en abril 2026 si mi DNI termina en 1

El cronograma de pagos de ANSES se organiza, como todos los meses, en función de la terminación del DNI y del tipo de prestación. Para quienes tienen documento finalizado en 1, las principales fechas son las siguientes:

Lunes 13 de abril de 2026 :



Viernes 24 de abril de 2026 :



Estas fechas forman parte del calendario oficial difundido por el organismo previsional y no se modifican por feriados intermedios en el caso del DNI terminado en 1.

Cobra ANSES de abril Foto: Foto generada con IA

Cuánto se cobra en abril 2026 con DNI terminado en 1

Abril llega con un incremento del 2,9%, aplicado según la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia la inflación de febrero informada por el INDEC. Este aumento impacta en todas las prestaciones de ANSES.

Jubilaciones y pensiones mínimas

Haber mínimo : $380.319,31

Bono extraordinario : $70.000

Total a cobrar: $450.319,31

Este monto corresponde a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y cuyo DNI termina en 1, con acreditación el 13 de abril.

Jubilaciones que superan el haber mínimo

Quienes cobran por encima del mínimo recibirán sus haberes el 24 de abril, con un monto que varía según el ingreso individual.

Haber máximo actualizado: $2.559.188,80

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Monto por hijo : $136.664

Monto por hijo con discapacidad: $445.003

ANSES deposita el 80% de forma mensual y el 20% restante se cobra una vez presentada la Libreta AUH. La fecha de pago para DNI terminado en 1 es el 13 de abril.

Asignaciones familiares (SUAF)

Para trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios comprendidos en el SUAF, el monto por hijo en el primer rango de ingresos queda fijado en $68.341, con acreditación también el 13 de abril, según DNI.

Por qué abril es un mes clave para los cobros de ANSES

Además del aumento general, abril mantiene la continuidad del bono para jubilados de la mínima, una medida que sigue siendo central para compensar el impacto de la inflación en los ingresos más bajos. El calendario, además, se extiende hasta fines de mes para quienes cobran haberes superiores, evitando superposiciones con feriados y fines de semana largos.

ANSES recuerda que no es necesario realizar ningún trámite para cobrar: el dinero se acredita automáticamente en la cuenta bancaria declarada.

Cómo consultar tu fecha y monto exacto

Si querés confirmar el detalle de tu liquidación, ANSES recomienda: