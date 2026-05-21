El Indec publica el dato de actividad económica de marzo:

El Indec publica el dato de actividad económica de marzo: qué esperan los analistas.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difunde este jueves el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de marzo. Se estima un rebote positivo respecto del segundo mes de 2026, donde se registró la peor caída desde 2023. El dato oficial saldrá a las 16 horas.

La consultora Equilibra proyectó un incremento del 1% mensual, 1,5% interanual y 0,4% en el primer trimestre de 2026.

“Este mes habría sido clave el sector agropecuario por la mejora en la cosecha de maíz y la recuperación de la producción bovina (tras 7 meses de caída)”, explicaron desde la consultora.

Actividad económica: se difunde el dato de marzo Foto: Agencia NA / Equilibra

La disparidad entre los sectores sigue siendo marcada: se estima que la minería y la intermediación financiera —junto al agro— seguirán con alzas iguales o por encima del EMAE; los rubros de la industria y el comercio, por otro lado, quedarían más rezagados.

El último dato disponible arrojó la peor caída desde diciembre de 2023, cuando cayó 2,6% mensual.

Lo mismo ocurrió contra febrero de 2025: retrocedió 2,1%, quedando por detrás de septiembre de 2024 (-2,4%).

El INDEC difunde este jueves el Estimador Mensual de Actividad Económica correspondiente a marzo. Foto: Agencia NA / Equilibra

En ese sentido, el ministro de Economía Luis Caputo afirmó que, a pesar de la caída en febrero, la tendencia es “subyacente” y argumentó que el MES contó con dos días hábiles menos que el 2025, además de haberse registrado un paro general.

La balanza comercial superó los US$2.700 millones en abril

La balanza comercial de abril alcanzó un nuevo récord al marcar un superávit de US$2.711 millones y generar el vigésimo noveno mes consecutivo de alza, como resultado de un aumento histórico en las exportaciones y una caída en las importaciones.

El intercambio total alcanzó US$15.118 millones con un incremento de 15,1% contra abril del 2025.

En ese sentido, las exportaciones totalizaron US$8.914 millones, registrando una suba de 33,6% interanual. Este ascenso se dio como consecuencia de un alza de 20,6% en las cantidades exportadas y de 10,8% en los precios.

Para las importaciones el resultado fue distinto: cayeron 4% contra el mismo mes del 2025 hasta los US$6.204 millones. La merma se explica por la disminución de las cantidades vendidas de 7,7%, ya que los precios aumentaron 4,1%.

“La balanza comercial energética registró un superávit de US$1.402 millones en abril, el mayor valor mensual del que se tenga registro. Esto fue producto de una suba de 85,9% interanual en las exportaciones y una caída de 45,4% en las importaciones. El sector continúa creciendo y exportando energía argentina al mundo”, resaltó el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo.

“Hoy, gracias a todas las políticas que hemos tomado desde la presidencia de Javier Milei, somos una solución para el mundo”, concluyó.