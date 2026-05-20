Fondo Monetario Internacional Foto: REUTERS

El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó sobre el impacto de la suba del petróleo y el gas en la economía global y pidió a los países adoptar medidas temporales y focalizadas para contener el golpe sin agravar el frente fiscal ni distorsionar los mercados. En un informe reciente, el organismo señaló que el encarecimiento sostenido de la energía y los alimentos, en el marco del conflicto en Medio Oriente, ya está afectando el poder adquisitivo de los hogares y elevando los costos de las empresas.

El documento advirtió que, si no se aplican políticas adecuadas, el fenómeno puede traducirse en un aumento de la pobreza y en el cierre de compañías, especialmente en economías más expuestas a los vaivenes del mercado internacional. En ese contexto, el FMI remarcó que el desafío para los gobiernos es responder de forma eficiente, evitando decisiones que terminen profundizando los desequilibrios o generando efectos indeseados a mediano plazo.

Equipo económico con el FMI. Foto: REUTERS

Uno de los ejes centrales del informe es la recomendación de no recurrir a controles de precios generalizados, ya que pueden provocar distorsiones, escasez y un mayor costo fiscal. En su lugar, el organismo planteó la necesidad de implementar transferencias directas a los sectores más vulnerables.

Recomendaciones clave frente al shock de precios

El Fondo delineó una serie de lineamientos concretos para afrontar el nuevo escenario. Entre ellos, permitir que los precios internos de la energía reflejen los valores internacionales, proteger a los hogares de menores ingresos con asistencia puntual y sostener a las empresas viables mediante herramientas financieras.

También sugirió que los subsidios generalizados y las rebajas impositivas solo deben utilizarse en situaciones excepcionales, por un tiempo limitado y con criterios de transparencia, para evitar un deterioro de las cuentas públicas.

El FMI difundió cuatro recomendaciones para contener la fuerte suba de los alimentos y la energía por la guerra en Medio Oriente:

Permitir que los precios domésticos de la energía reflejen los costos internacionales .

Proteger a los hogares vulnerables con apoyo focalizado y temporal .

Apoyar a las pequeñas empresas viables con liquidez y no con controles de precios .

Reservar los subsidios generalizados y los topes de precios para shocks verdaderamente excepcionales.

Impacto desigual en hogares y empresas

El informe pone el foco en el impacto desigual del encarecimiento energético. Las familias de menores ingresos destinan una mayor proporción de su presupuesto a estos consumos, por lo que el aumento de precios afecta de manera más directa su nivel de vida.

Para el FMI, proteger a estos sectores resulta clave para preservar la cohesión social y evitar un deterioro más profundo de los indicadores sociales en un escenario ya tensionado por la inflación y la menor actividad.

Kristalina Georgieva, directora del FMI. Foto: REUTERS

En el caso de las empresas, el organismo recomendó priorizar medidas que garanticen liquidez, como líneas de crédito o alivios impositivos, en lugar de intervenir en los precios. Según explicó, estas herramientas son más fáciles de revertir y menos costosas para el Estado.

Política fiscal y contexto global: qué dice el FMI

El Fondo también planteó que la política fiscal debería apoyarse en estabilizadores automáticos, acompañando la caída de ingresos con mayores niveles de asistencia social y sin comprometer la sostenibilidad fiscal. En un escenario donde la guerra en Medio Oriente podría prolongarse, el organismo advirtió que los países deberán mantener un delicado equilibrio entre contener el impacto social de la crisis y evitar medidas que terminen agravando la situación económica.