Régimen de Zona Fría Foto: Verte TV

El proyecto de ley que busca restringir el subsidio de gas en el régimen de Zona Fría obtuvo su media sanción en la Cámara de Diputados con 132 votos afirmativos y el objetivo de reducir el gasto público con un ahorro fiscal estimativo de $272.099 millones. Si se aprueban las modificaciones en el Senado, el alcance del subsidio se limitaría a regiones con clima severo y ciertos hogares vulnerables.

La norma actual tiene vigencia hasta 2031, genera un déficit de $485.000 millones y requiere transferencias del Tesoro Nacional ya que el Gobierno sostiene que el fondo fiduciario compuesto por un recargo del 7,5% sobre el gas resulta insuficiente para cubrir los subsidios otorgados.

Subsidios del gas

En caso de que se apruebe la norma, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis quedarían excluidas del esquema preferencial habilitado por la ampliación del 2021, con 1,2 millones de hogares menos.

¿Qué establece el nuevo régimen de Zona Fría?

El proyecto de ley oficialista mantiene la bonificación plena del servicio de gas sólo en la Región Patagónica, el departamento de Malargüe en Mendoza y la Puna. Por su parte, en el resto de las zonas sumadas en 2021 mantendrán el Subsidio Energético Focalizado (SEF) sólo aquellos usuarios que cumplan con sus criterios de ingresos:

Ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales

Poseedores del Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP)

Veteranos de Malvinas

Titulares del Certificado Único de Discapacidad

En caso de que se sancione la modificación del régimen de Zona Fría el subsidio abarcaría solo el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transpote (PIST), reduciendo su impacto. El actual descuento oscila entre el 30% y 50%, aunque varía dependiendo de la región.

Servicios de luz y gas. Foto: NA

Los departamentos excluidos son aquellos considerados de mayores ingresos de las regiones sumadas en 2021: 55 de Buenos Aires, 13 de Córdoba, 12 de La Pampa, 8 de San Luis y 8 de Santa Fe.

Para los usuarios de la histórica zona fría, en cambio, la subvención se mantendrá, aunque en una escala reducida, lo que también supone un incremento, aunque más moderado que para el resto.

¿Cuál será el impacto tarifario del nuevo Régimen de Zona Fría?

El informe proyectó el impacto de la reforma a partir de casos testigo de usuarios residenciales de la categoría R2-2. En Bahía Blanca, un hogar con un consumo promedio de 118 metros cúbicos mensuales pasaría de pagar una factura de $19.945 a $39.890, lo que representa un aumento del 100 por ciento. En contraste, los hogares que accedan al SEF bajo los nuevos parámetros en esa ciudad afrontarían una suba del 22 por ciento.

En tanto, en la denominada zona fría histórica, con ciudades como Neuquén como referencia, los incrementos estimados rondarían el 20 por ciento. Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el esquema nunca estuvo vigente, no se prevén modificaciones tarifarias.

Gas, tarifas del gas, consumo de gas, Foto ENARGAS

Esta reestructuración segmenta a los usuarios en cuatro grupos:

Usuarios vulnerables de la zona ampliada (que acceden al SEF): los usuarios vulnerables de la zona ampliada que accedan al SEF conservarán una bonificación parcial, aunque inferior a la vigente en la actualidad, debido a que el beneficio solo se aplicará sobre el componente PIST.

Usuarios de la zona ampliada (que no acceden al SEF): experimentarán los mayores incrementos, llegando a duplicar el monto mensual abonado.

Usuarios de la zona fría histórica: seguirán recibiendo el subsidio , pero sobre una base menor, lo que implica un aumento más moderado.

Usuarios fuera de ambos regímenes: no tendrán cambios, ya que no reciben subsidio y su consumo promedio es menor.

¿Cuáles son los objetivos del régimen de Zona Fría?

El régimen de Zona Fría fue creado en 2002 para dar una compensación económica a aquellos habitantes de regiones de bajas temperaturas, facilitando el acceso al gas natural. En 2021, el diputado Máximo Kirchner impulsó la reforma que multiplicó el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, lo que representó casi la mitad de los usuarios de gas por red del país. A ello, el Gobierno de Javier Milei lo calificó como “fiscalmente insostenible”.

El Gobierno aprobó un recorte de subsidios al gas por Zonas Frías Foto: NA

Los dos objetivos principales del nuevo régimen de Zona Fría serían: reducir el gasto del Estado y reformular los subsidios para que reflejen de mejor manera los costos reales del sistema energético. El IERAL en su informe sostiene que “la transición al nuevo régimen podría generar aumentos abruptos en las tarifas para algunos usuarios” y recomienda la implantación de mecanismos de gradualidad y reglas claras que acompañen a los grupos vulnerables.

Destaca además la búsqueda de combinar criterios de clima, ingresos y consumo a la hora de definir la elegibilidad, para evitar injusticias y exclusiones indebidas.