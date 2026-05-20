Boletas de luz y gas. Foto: X/Grok.

La Cámara de Diputados debate este miércoles 20 de mayo el proyecto de ley impulsado por el Gobierno, que busca readecuar de manera integral el régimen de Zona Fría, que actualmente subsidia el consumo de gas natural de más de 4 millones de hogares residenciales mediante un recargo solidario aplicado a todos los usuarios del país. La Libertad Avanza confía en reunir las voluntades necesarias para darle media sanción a la propuesta, herramienta con la cual desde Casa Rosada proyectan consolidar un ahorro fiscal de entre $200.000 y $480.000 millones.

El régimen de compensaciones tarifarias nació originalmente en 2002 bajo el amparo de la Ley 25.565, una normativa que limitaba las bonificaciones a los consumidores de la región patagónica, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. Sin embargo, la posterior sanción de la Ley 27.637 en 2021 expandió los beneficios hacia nuevas subzonas geográficas y se incorporó a Córdoba, Santa Fe y 90 municipios de la provincia de Buenos Aires.

El Gobierno argumentó que el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas resulta insuficiente, por lo que la nueva iniciativa mantendrá el recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Es por eso que reconocieron explícitamente en el texto que dicho valor “no alcanza para pagar todo el subsidio correspondiente al Régimen de Zona Fría” y que se demandan aportes adicionales del Tesoro Nacional.

El texto fue firmado por Javier Milei, Luis Caputo y Manuel Adorni. Foto: Verte TV

Régimen de Zona Fría: los cambios clave en el esquema de cobro y asistencia que quiere introducir el Gobierno

La propuesta oficial introduce modificaciones operativas profundas que alterarán el modo en que se calcula y se distribuye el beneficio energético:

Focalización por ingresos : los hogares ubicados en las zonas integradas en 2021 solo conservarán un descuento de entre el 30% y el 50% si demuestran estar anotados en el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La secretaria de Energía, María Tettamanti, indicó que debido a esta nueva segmentación “1,6 millones de usuarios perderán ese subsidio”.

Base de cálculo: el beneficio estatal se computará exclusivamente sobre el precio neto del gas y dejará de aplicarse sobre el costo total de la factura.

Pago directo: el texto establece que la compensación económica se liquidará de manera directa a los proveedores, una medida orientada a correr a las distribuidoras de la intermediación y que busca terminar, según los fundamentos del proyecto, con el “desacople entre la base de recaudación del Fondo y la obligación de pago”.

Hornalla de gas encendida. Foto: X/Grok.

El mapa del recorte: las ciudades argentinas afectadas si se aprueban los cambios en el subsidio a las tarifas de gas

Buenos Aires

Si la Cámara de Diputados y el Senado convierten en ley la iniciativa, el beneficio de la Zona Fría quedará estrictamente limitado a la Patagonia, la Puna y Malargüe. Esta redefinición geográfica concentrará su mayor impacto en la provincia de Buenos Aires, territorio donde perderán el descuento automático un total de 55 ciudades, entre ellas, se destacan:

General Pueyrredón

Necochea

Partido de la Costa

Pinamar

Villa Gesell

Bahía Blanca

Carmen de Patagones

Tres Arroyos

Tandil

Olavarría

Bolívar

Azul

Pergamino

Córdoba

En la provincia de Córdoba quedarán excluidos los departamentos de las regiones centro y sur, una medida que afectará de forma directa a las siguientes localidades:

Río Cuarto

Juárez Celma

General Roca

Presidente Roque Sáenz Peña

Tercero Arriba

Calamuchita

Santa María

San Alberto

Santa Fe y La Pampa

Una situación análoga experimentará la provincia de Santa Fe con la quita del beneficio en grandes aglomerados como Rosario, mientras que en La Pampa saldrán del esquema:

Santa Rosa

Maracó

Realicó

Trenel

Conhelo

Quemú

Chapaleufú

Rancul

Catriló

Atreucó

Guatraché

Utracán

Mendoza

Además, el recorte impactará en la región de Cuyo y el Noroeste Argentino. En Mendoza quedarán fuera del régimen:

Mendoza capital

San Rafael

General Alvear

Tunuyán

Tupungato

San Carlos

San Martín

Junín

Rivadavia

Santa Rosa

La Paz

San Luis y San Juan

Por su parte, la provincia de San Luis registrará bajas en su capital, Villa Mercedes y Merlo, mientras que San Juan perderá el subsidio en Andalgalá, Belén y Tinogasta.

Salta, Catamarca, La Rioja y Tucumán

Por último, la readecuación tarifaria concluirá su alcance con exclusiones en las siguientes ciudades de Salta:

Cafayate

Cerrillos

Chicoana

La Caldera

La Viña

Rosario de Lerma

San Carlos

Salta Capital

Además, impactará de la misma manera en la ciudad capital de Catamarca; en La Rioja (Famatina, Chilecito y General Lamadrid) y Tucumán (Tafí del Valle).