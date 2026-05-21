Javier Milei con Kristalina Georgieva, directora del FMI. Foto: Presidencia

A través del Ministerio de Economía, el Gobierno confirmó que el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) sesionará este jueves 21 de mayo para tratar formalmente la segunda revisión del programa vigente con Argentina, un paso administrativo crucial que permitirá destrabar de forma inmediata el giro de US$1000 millones de dólares. La noticia fue dada a conocer por el viceministro del área, José Luis Daza, quien adelantó los detalles de la agenda del organismo multilateral.

Este tratamiento se acopla al entendimiento a nivel técnico que los funcionarios locales y los auditores del Fondo habían rubricado originalmente el pasado 15 de abril y que fue convalidado de forma pública por la portavoz del FMI, Julie Kozack. La auditoría contable se efectúa bajo el paraguas del programa de facilidades extendidas que el gobierno de Javier Milei suscribió en abril de 2025 por un monto global de US$20.000 millones, que fija un calendario de metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas netas en el Banco Central.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva Foto: X Caputo

Una vez que las autoridades del organismo multilateral rubriquen la aprobación, las arcas públicas recibirán la transferencia de los US$1000 millones correspondientes, partida con la cual el Estado argentino habrá completado la percepción de casi el 80% del financiamiento total pautado hace un año atrás

El segundo frente de negociaciones del Ministerio de Economía se concentrará en la obtención de un blindaje para los compromisos de deuda soberana mediante el auxilio de otras ventanillas de crédito globales. El viceministro Daza reveló que las conversaciones se encuentran en una etapa avanzada para asegurar un aval financiero clave y expuso que “el Banco Mundial y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) nos otorgarán una garantía por US$2000 millones de dólares. Ahora resta la aprobación del directorio”.

Además, ponderó que el acompañamiento del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) se instrumentará a pesar del atraso que ostenta la nota soberana argentina en los mercados, una situación que según su óptica, pone de manifiesto el respaldo externo hacia el rumbo macroeconómico.

Javier Milei y la directora del FMI, Kristalina Georgieva. Foto: X @KGeogieva

Respecto al origen de la asistencia, Daza puntualizó: “Originalmente nosotros habíamos pedido la garantía al BID, que tiene cierta limitación en los recursos, y por decisión de ellos decidieron subirse a esto con MIGA. Ellos tenían una restricción de solo dar una garantía a países que tuvieran una calificación de B- o más. Nunca en la historia dio garantías a países cuya calificación, de las tres agencias, fuera C”.

En ese sentido, el viceministro de Economía enfatizó la progresiva flexibilización del escenario externo y remarcó que “se nos están abriendo fuentes de financiamiento, mes a mes. El programa económico argentino lo está viendo todo el mundo”.

El equipo económico comenzó a diseñar los lineamientos técnicos del presupuesto y las obligaciones de deuda correspondientes al mediano plazo con el objetivo de disipar la incertidumbre de los inversores. Es por eso que Daza adelantó que los técnicos de la Secretaría de Finanzas ya se encuentran abocados a estructurar el esquema del año subsiguiente y concluyó que “nuestra intención es llegar al programa financiero de 2027 con un colchón” para consolidar un periodo de estabilidad en las cuentas públicas.

Subsidios y menos impuestos: las recomendaciones del FMI para cuidar la economía frente a la suba del petróleo

El Fondo delineó una serie de lineamientos concretos para afrontar el nuevo escenario. Entre ellos, permitir que los precios internos de la energía reflejen los valores internacionales, proteger a los hogares de menores ingresos con asistencia puntual y sostener a las empresas viables mediante herramientas financieras.

También sugirió que los subsidios generalizados y las rebajas impositivas solo deben utilizarse en situaciones excepcionales, por un tiempo limitado y con criterios de transparencia, para evitar un deterioro de las cuentas públicas.

El FMI difundió cuatro recomendaciones para contener la fuerte suba de los alimentos y la energía por la guerra en Medio Oriente: