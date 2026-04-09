ANSES: cuándo cobrás en abril 2026 según tu DNI terminado en 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9
Conocer cuándo cobrás en abril 2026 según la terminación de tu DNI te permite organizar mejor tus gastos y evitar sorpresas. El cronograma avanza de forma ordenada desde los DNI más bajos hasta los más altos.
Miles de beneficiarios de ANSES ya buscan una respuesta clave: cuándo cobro en abril de 2026 según la terminación de mi DNI. Con el calendario de pagos ya definido, conocer la fecha exacta se vuelve fundamental para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones que dependen de estos ingresos mes a mes.
En esta nota te contamos todas las fechas de cobro de abril 2026, ordenadas por último número de DNI, con detalles importantes a tener en cuenta para evitar demoras y confusiones.
Calendario completo de pagos ANSES – Abril 2026
ANSES organiza los pagos de manera escalonada para garantizar un sistema ordenado y sin inconvenientes. Durante abril de 2026, las acreditaciones se realizan en días hábiles y respetan estrictamente la terminación del documento.
Si tu DNI termina en 3
Los titulares cuyo DNI finaliza en 3 comienzan a cobrar durante la segunda semana de abril. El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria declarada.
Si tu DNI termina en 4
Quienes tengan documento terminado en 4 reciben su pago al día siguiente del grupo anterior, siguiendo el esquema habitual de ANSES.
Si tu DNI termina en 5
Los beneficiarios con DNI finalizado en 5 cobran a mitad del cronograma, sin necesidad de hacer trámites adicionales ni sacar turnos.
Si tu DNI termina en 6
El pago para DNI terminados en 6 se acredita hacia la tercera semana del mes, siempre que los datos bancarios estén correctamente registrados.
Si tu DNI termina en 7
ANSES continúa el cronograma con los documentos finalizados en 7, que cobran en los últimos días hábiles de abril.
Si tu DNI termina en 8
Si tu DNI termina en 8, el cobro se realiza casi al cierre del calendario, respetando el orden progresivo por número.
Si tu DNI termina en 9
Por último, los DNI terminados en 9 son los que cierran el calendario de pagos de abril 2026, generalmente el último o anteúltimo día hábil del mes.
¿Qué prestaciones se pagan en estas fechas?
Este cronograma aplica principalmente a:
- Jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
- Pensiones No Contributivas (PNC)
- Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Asignación por Embarazo (AUE)
- Otras asignaciones familiares administradas por ANSES
Cada prestación puede tener un calendario específico, pero la terminación del DNI sigue siendo el factor principal para definir la fecha exacta.
¿Dónde y cómo se cobra?
- El pago se acredita automáticamente en la cuenta bancaria asociada al beneficio.
- No es obligatorio retirar el dinero el mismo día del cobro.
- Se puede usar tarjeta de débito, home banking o retirar en cajeros automáticos.
- No es necesario sacar turno ni presentarse en ANSES.
Recomendaciones importantes para no tener problemas
- Verificá que tus datos personales y bancarios estén actualizados en Mi ANSES.
- Consultá el calendario oficial para confirmar fechas ante feriados.
- Evitá compartir datos personales en redes sociales o mensajes no oficiales.
- Ante cualquier duda, ingresá únicamente a canales oficiales de ANSES.
Cómo saber tu fecha exacta de cobro
La forma más segura de consultar es:
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social
- Revisar la sección “Cobros”
- Consultar desde la app oficial o canales habilitados