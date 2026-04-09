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Por Canal 26
jueves, 9 de abril de 2026, 18:45
Cobros en ANSES
Cobros en ANSES Foto: Foto generada con IA

Miles de beneficiarios de ANSES ya buscan una respuesta clave: cuándo cobro en abril de 2026 según la terminación de mi DNI. Con el calendario de pagos ya definido, conocer la fecha exacta se vuelve fundamental para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones que dependen de estos ingresos mes a mes.

En esta nota te contamos todas las fechas de cobro de abril 2026, ordenadas por último número de DNI, con detalles importantes a tener en cuenta para evitar demoras y confusiones.

Calendario completo de pagos ANSES – Abril 2026

ANSES organiza los pagos de manera escalonada para garantizar un sistema ordenado y sin inconvenientes. Durante abril de 2026, las acreditaciones se realizan en días hábiles y respetan estrictamente la terminación del documento.

Si tu DNI termina en 3

Los titulares cuyo DNI finaliza en 3 comienzan a cobrar durante la segunda semana de abril. El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria declarada.

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Si tu DNI termina en 4

Quienes tengan documento terminado en 4 reciben su pago al día siguiente del grupo anterior, siguiendo el esquema habitual de ANSES.

Si tu DNI termina en 5

Los beneficiarios con DNI finalizado en 5 cobran a mitad del cronograma, sin necesidad de hacer trámites adicionales ni sacar turnos.

Si tu DNI termina en 6

El pago para DNI terminados en 6 se acredita hacia la tercera semana del mes, siempre que los datos bancarios estén correctamente registrados.

Si tu DNI termina en 7

ANSES continúa el cronograma con los documentos finalizados en 7, que cobran en los últimos días hábiles de abril.

Si tu DNI termina en 8

Si tu DNI termina en 8, el cobro se realiza casi al cierre del calendario, respetando el orden progresivo por número.

Si tu DNI termina en 9

Por último, los DNI terminados en 9 son los que cierran el calendario de pagos de abril 2026, generalmente el último o anteúltimo día hábil del mes.

Cobros en ANSES Foto: Foto generada con IA

¿Qué prestaciones se pagan en estas fechas?

Este cronograma aplica principalmente a:

  • Jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
  • Pensiones No Contributivas (PNC)
  • Asignación Universal por Hijo (AUH)
  • Asignación por Embarazo (AUE)
  • Otras asignaciones familiares administradas por ANSES

Cada prestación puede tener un calendario específico, pero la terminación del DNI sigue siendo el factor principal para definir la fecha exacta.

¿Dónde y cómo se cobra?

  • El pago se acredita automáticamente en la cuenta bancaria asociada al beneficio.
  • No es obligatorio retirar el dinero el mismo día del cobro.
  • Se puede usar tarjeta de débito, home banking o retirar en cajeros automáticos.
  • No es necesario sacar turno ni presentarse en ANSES.

Recomendaciones importantes para no tener problemas

  • Verificá que tus datos personales y bancarios estén actualizados en Mi ANSES.
  • Consultá el calendario oficial para confirmar fechas ante feriados.
  • Evitá compartir datos personales en redes sociales o mensajes no oficiales.
  • Ante cualquier duda, ingresá únicamente a canales oficiales de ANSES.

Cómo saber tu fecha exacta de cobro

La forma más segura de consultar es:

  1. Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social
  2. Revisar la sección “Cobros”
  3. Consultar desde la app oficial o canales habilitados