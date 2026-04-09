Cobros en ANSES Foto: Foto generada con IA

Miles de beneficiarios de ANSES ya buscan una respuesta clave: cuándo cobro en abril de 2026 según la terminación de mi DNI. Con el calendario de pagos ya definido, conocer la fecha exacta se vuelve fundamental para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones que dependen de estos ingresos mes a mes.

En esta nota te contamos todas las fechas de cobro de abril 2026, ordenadas por último número de DNI, con detalles importantes a tener en cuenta para evitar demoras y confusiones.

Calendario completo de pagos ANSES – Abril 2026

ANSES organiza los pagos de manera escalonada para garantizar un sistema ordenado y sin inconvenientes. Durante abril de 2026, las acreditaciones se realizan en días hábiles y respetan estrictamente la terminación del documento.

Si tu DNI termina en 3

Los titulares cuyo DNI finaliza en 3 comienzan a cobrar durante la segunda semana de abril. El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria declarada.

Si tu DNI termina en 4

Quienes tengan documento terminado en 4 reciben su pago al día siguiente del grupo anterior, siguiendo el esquema habitual de ANSES.

Si tu DNI termina en 5

Los beneficiarios con DNI finalizado en 5 cobran a mitad del cronograma, sin necesidad de hacer trámites adicionales ni sacar turnos.

Si tu DNI termina en 6

El pago para DNI terminados en 6 se acredita hacia la tercera semana del mes, siempre que los datos bancarios estén correctamente registrados.

Si tu DNI termina en 7

ANSES continúa el cronograma con los documentos finalizados en 7, que cobran en los últimos días hábiles de abril.

Si tu DNI termina en 8

Si tu DNI termina en 8, el cobro se realiza casi al cierre del calendario, respetando el orden progresivo por número.

Si tu DNI termina en 9

Por último, los DNI terminados en 9 son los que cierran el calendario de pagos de abril 2026, generalmente el último o anteúltimo día hábil del mes.

Cobros en ANSES Foto: Foto generada con IA

¿Qué prestaciones se pagan en estas fechas?

Este cronograma aplica principalmente a:

Jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

Pensiones No Contributivas (PNC)

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo (AUE)

Otras asignaciones familiares administradas por ANSES

Cada prestación puede tener un calendario específico, pero la terminación del DNI sigue siendo el factor principal para definir la fecha exacta.

¿Dónde y cómo se cobra?

El pago se acredita automáticamente en la cuenta bancaria asociada al beneficio.

No es obligatorio retirar el dinero el mismo día del cobro.

Se puede usar tarjeta de débito , home banking o retirar en cajeros automáticos.

No es necesario sacar turno ni presentarse en ANSES.

Recomendaciones importantes para no tener problemas

Verificá que tus datos personales y bancarios estén actualizados en Mi ANSES.

Consultá el calendario oficial para confirmar fechas ante feriados.

Evitá compartir datos personales en redes sociales o mensajes no oficiales.

Ante cualquier duda, ingresá únicamente a canales oficiales de ANSES.

Cómo saber tu fecha exacta de cobro

La forma más segura de consultar es: