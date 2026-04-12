Impuesto a las Ganancias Foto: iProfesional

Con el inicio de 2026, volvió a ubicarse en el centro de la agenda económica una pregunta clave para millones de trabajadores registrados: quiénes pagan el Impuesto a las Ganancias este año y a partir de qué sueldo. La respuesta no es lineal, ya que el tributo se actualiza por inflación, depende de la situación familiar y funciona con un esquema progresivo que modifica el descuento mes a mes.

En un contexto donde los salarios intentan recuperar poder adquisitivo, el impacto de Ganancias vuelve a convertirse en una preocupación concreta para empleados en relación de dependencia y profesionales independientes.

Qué cambió en Ganancias en 2026

Desde enero rige una actualización semestral automática del Impuesto a las Ganancias, basada en la inflación acumulada durante el segundo semestre de 2025. Este mecanismo ajusta de forma obligatoria los pisos salariales, las deducciones personales y las escalas del tributo con el objetivo de evitar que más trabajadores queden alcanzados solo por el efecto inflacionario.

El aumento aplicado para el primer semestre de 2026 ronda el 14,29%, porcentaje que se utilizó para redefinir los umbrales vigentes hasta junio. En julio habrá una nueva revisión según el IPC del primer semestre del año.

A partir de qué sueldo se paga Ganancias en 2026

El Impuesto a las Ganancias no grava a todos los trabajadores, sino únicamente a quienes superan un determinado ingreso mensual, conocido como “piso”. Ese monto se calcula sobre el sueldo bruto, luego de descontar aportes previsionales y deducciones personales, y varía según la situación familiar del contribuyente.

Para el período enero‑junio de 2026, los valores estimados son:

Trabajador soltero sin hijos: paga Ganancias si su sueldo bruto mensual supera los $3.000.000, lo que equivale a unos $2.490.000 netos.

Soltero con un hijo: el impuesto comienza a aplicarse desde un ingreso neto cercano a $2.690.000.

Soltero con dos hijos: el piso se ubica en torno a $2.890.000 netos.

Casado con dos hijos: empieza a tributar a partir de ingresos netos aproximados de $3.300.000 mensuales.

Estos montos son orientativos y pueden variar según otras deducciones declaradas y el tope de aportes previsionales.

Impuesto a las Ganancias Foto: Foto generada con IA

Cómo se calcula el impuesto sobre el sueldo

Una de las claves para entender Ganancias es que no se aplica una tasa uniforme, sino una escala progresiva, con alícuotas que van del 5% al 35%. Esto significa que no todo el salario tributa de la misma manera: cada tramo del ingreso paga un porcentaje distinto.

Primero se calcula la ganancia neta imponible, restando al sueldo bruto anual:

Aportes jubilatorios y a la seguridad social

Mínimo no imponible

Deducciones por cónyuge, hijos u otras cargas

Deducción especial para trabajadores

Recién sobre ese resultado se aplica la escala correspondiente, que determina el monto final del impuesto que se descuenta de forma mensual.

Las deducciones que reducen Ganancias

En 2026, las deducciones personales también se actualizaron y cumplen un rol central para determinar si un salario queda alcanzado o no por el tributo. Entre las principales se encuentran:

Ganancia no imponible anual: supera los $5 millones.

Deducción por cónyuge: ronda los $4,8 millones.

Deducción por hijo: cerca de $2,4 millones anuales.

Deducción especial: supera los $18 millones en el año.

Estos montos se aplican de forma acumulada y progresiva, por lo que el impacto del impuesto puede variar mes a mes incluso sin cambios en el sueldo.

Quiénes deben prestarle más atención al impuesto

Los más afectados por Ganancias en 2026 son los trabajadores de ingresos medios‑altos, especialmente quienes reciben premios, bonos, horas extras u otros conceptos variables que elevan el salario en determinados meses. También es clave revisar las deducciones informadas al empleador, ya que una carga mal declarada puede generar retenciones innecesarias.

Un impuesto que seguirá en debate

Aunque las actualizaciones automáticas alivian parte del impacto inflacionario, el Impuesto a las Ganancias sobre los salarios sigue siendo uno de los más discutidos del sistema tributario argentino. Con una nueva actualización prevista para julio, el escenario volverá a cambiar y miles de trabajadores deberán revisar nuevamente sus recibos de sueldo.

En 2026, entender cómo funciona Ganancias no es un detalle técnico: es una herramienta clave para saber cuánto se cobra realmente cada mes y prever el impacto en el bolsillo.