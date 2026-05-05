Luis Caputo y Javier Milei. Foto: X @LuisCaputoAR

La agencia Fitch Ratings mejoró la calificación de la deuda soberana de la Argentina de CCC+ a B-, apoyada por mejoras estructurales en el frente fiscal, financiero y externo, así como por avances en la agenda de reformas.

La decisión se sostiene a “balances fiscales y externos estructuralmente mejorados, avances en reformas económicas, mejores perspectivas para la acumulación de reservas en moneda extranjera y la expectativa de que el gobierno logrará financiamiento suficiente para cubrir sus obligaciones de deuda”, según informó la calificadora de riesgo de Estados Unidos.

Luis Caputo y Javier Milei. Foto: X @LuisCaputoAR

“Argentina ha fortalecido su resiliencia ante el shock global de precios de la energía”, indicó, a la vez que prevé un déficit de cuenta corriente de 1% del PBI para el 2026, “sensiblemente por debajo de la mediana de países con calificación similar”.

“Las reservas internacionales netas siguen siendo bajas al considerar los pasivos de corto plazo, aunque esperamos que aumenten en USD 8.000 millones en línea con la nueva meta del acuerdo con el FMI”, detalló la agencia en materia de acumulación de divisas del Banco Central.

banco Central Foto: Foto generada con IA Canal 26

En otro de los puntos a tener en cuenta, Fitch Ratings advirtió que los vencimientos de deuda en moneda extranjera serán exigentes en los próximos dos años. “El pago de deuda en dólares aumentará en 2027, antes de las elecciones presidenciales y legislativas”, afirmó.

Por último, a la hora de hablar de la inflación, la agencia señaló que el proceso de desaceleración enfrenta resistencias. “La inflación mensual, que había bajado a 1,5% en mayo de 2025, subió a 3,4% en marzo de 2026”.