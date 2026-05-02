Cobro ANSES mayo Foto: Foto generada con IA Canal 26

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos que se pagan en mayo de 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. La actualización se aplica bajo el esquema de movilidad mensual por inflación, lo que impacta de forma directa en los ingresos de millones de personas en todo el país.

El incremento de este mes es del 3,4%, calculado en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo publicado por el INDEC. Además, continúa vigente el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos, una medida clave para amortiguar el efecto de la inflación.

Economía argentina Foto: Foto generada con IA Canal 26

Cuánto cobran los jubilados y pensionados de ANSES en mayo 2026

Con el aumento ya oficializado, los valores del sistema previsional quedan definidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $393.174,10

Jubilación mínima con bono: $463.174,10

Jubilación máxima: $2.645.689,40

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $314.539,27

PUAM con bono: $384.539,27

En estos casos, el bono se acredita de forma completa únicamente a quienes cobran el haber mínimo. Para ingresos superiores, el refuerzo es proporcional hasta alcanzar el tope establecido.

Pensiones no contributivas: montos actualizados

Las pensiones también se ajustan con la misma fórmula de movilidad. En mayo, los valores quedan así:

PNC por invalidez o vejez: $275.221,87

PNC con bono: $345.221,87

PNC para madres de 7 hijos: $393.174,10

PNC madres de 7 hijos con bono: $463.174,10

Estas prestaciones representan el 70% del haber mínimo, salvo el caso de madres de siete hijos, que mantiene una equivalencia directa con la jubilación mínima.

AUH y asignaciones familiares: cuánto se paga por hijo

Las asignaciones familiares y sociales también reciben el aumento del 3,4%, lo que eleva los montos de mayo:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $141.312,64

Monto a cobrar en el mes (80%): $113.050,11

AUH por discapacidad: $460.133,10

ANSES retiene el 20% de la AUH mensual, que se paga de forma acumulada tras la presentación de la Libreta AUH con controles de salud y escolaridad.

En el caso del sistema SUAF, la asignación por hijo para el primer rango de ingresos se eleva a $70.664,59, mientras que los montos disminuyen progresivamente según el nivel salarial del grupo familiar.

Por qué aumenta ANSES todos los meses

Desde la implementación del Decreto 274/2024, las prestaciones se actualizan de manera mensual y automática, tomando como referencia la inflación de dos meses atrás. Este esquema reemplazó al sistema trimestral y busca reducir la pérdida de poder adquisitivo en contextos inflacionarios.

No obstante, especialistas advierten que el congelamiento del bono en $70.000 limita el impacto real del aumento para los sectores más vulnerables, ya que el refuerzo no se actualiza al mismo ritmo que los precios.

Calendario ANSES Foto: Foto generada con IA Canal 26

Calendario de pagos de mayo 2026

Los pagos comienzan a partir del 11 de mayo, organizados según la terminación del DNI del titular. El cronograma puede sufrir leves modificaciones por feriados, pero mantiene el esquema habitual definido por ANSES.