El oficialismo decidió adelantar el tratamiento del proyecto que permite un acuerdo de pago a los bonistas por el default del 2001 para el próximo miércoles 29 a las 11:30

El oficialismo decidió adelantar el tratamiento del proyecto que permite un acuerdo de pago a los bonistas por el default del 2001 para el próximo miércoles 29 a las 11:30 en el plenario de comisiones. Tras el dictamen, La Libertad Avanza quiere que el acuerdo llegue al recinto una semana después.

Esta decisión se da antes de la reunión de la Mesa Política de Casa Rosada prevista para el día viernes. Por más que se buscó aprobar este proyecto antes del 30 de abril del 2026 para evitar la caída de los acuerdos y cumplir con sentencias judiciales internacionales, llegará al Senado recién durante la primera semana del mes próximo y, si se sanciona, pasará a Diputados.

Senado de la Nación Foto: X @wadodecorrido

El acompañamiento que espera La Libertad Avanza se compone de el PRO, la UCR de Eduardo Vischi con 10 votos en el Senado y distintas fuerzas provinciales. Aún no se han posicionado la bancada justicialista de José Mayans ni la Convicción Federal de la vicepresidenta de la Cámara, Carolina Moisés.

Fin del litigio por el default de 2001

Los abogados de la Argentina y los bonistas que no entraron al canje de deuda de 2016 llegaron a un acuerdo definitivo en el juzgado de Loretta Preska en Nueva York. Establecieron así la presentación y ratificación del mismo por parte del Parlamento argentino.

El Presidente envió el proyecto el pasado viernes al Senado con las firmas del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Además, lo remitió al Senado el pasado viernes y la senadora Patricia Bullrich, jefa del oficialismo, definió los giros a las comisiones de Presupuesto y Hacienda.

Javier Milei y Juan Bautista Mahiques Foto: REUTERS

El caso involucra a Bainbridge Fund y al grupo de acreedores liderado por Attestor, dos fondos que contaban con sentencias firmes contra el país por el default declarado hace más de veinte años. El proyecto enviado a la Cámara Alta afirma que “ambas partes reconocen por el presente que, con posterioridad a la notificación de aprobaciones necesarias, la República abonará a Bainbridge un pago único en efectivo por el monto total de US$67.000.000”. Mientras que US$104 millones serán para al grupo Attestor."

El acuerdo permite despejar amenazas de ejecución judicial contra activos argentinos tales como las acciones del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas.

Además, el texto sentencia: “Las partes acuerdan una suspensión de los litigios y de los bonos objeto de los mismos o de cualquier participación en cualquier endeudamiento externo público de la República emitido con anterioridad al 1 de enero de 2002 y acuerdan no iniciar nuevas acciones respecto a los bonos objeto de acuerdo, con la salvedad de que cada parte se reserva el derecho de adoptar medidas para preservar o hacer valer su postura respecto de resoluciones y estipulaciones previamente celebradas por las partes”.

Este acuerdo marcará el cierre de los juicios derivados de la declaración de default de 2001.