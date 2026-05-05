Descuentos con ANSES para jubilados y pensionados en los supermercados:

Descuentos con ANSES para jubilados y pensionados en los supermercados durante mayo 2026.

Los descuentos para jubilados y pensionados en supermercados continúan vigentes en mayo de 2026 y se consolidan como una herramienta clave para aliviar el gasto cotidiano. El esquema combina beneficios del programa de ANSES, promociones propias de las cadenas y reintegros adicionales de bancos, lo que genera distintas oportunidades de ahorro según cada caso.

En la práctica, no todos los beneficios funcionan igual: algunos se aplican en línea de caja, otros se acreditan como reintegros y muchos incluyen topes por operación o por mes. Además, quienes cobran sus haberes en Banco Nación, Banco Provincia, Banco Galicia o Banco Supervielle pueden acceder a descuentos adicionales.

Descuentos ANSES para jubilados en supermercados: cómo funciona el programa en mayo 2026

El programa Beneficios Capital Humano de ANSES reúne más de 7.000 comercios y supera los 13.000 puntos de venta en todo el país. Según el organismo, los descuentos comienzan en el 10% en supermercados adheridos y pueden llegar hasta el 20% en rubros como perfumería y limpieza.

El programa Beneficios Capital Humano de ANSES reúne más de 7.000 comercios y supera los 13.000 puntos de venta en todo el país. Foto: IA (Grok)

Sin embargo, el ahorro real depende de factores como el día de compra, medio de pago y los topes establecidos, lo que obliga a planificar para maximizar los beneficios.

Coto y Carrefour: qué descuentos tienen los jubilados y cuáles son los topes

En Coto, la cadena ofrece un 15% de descuento para jubilados y pensionados en compras presenciales, en un pago y con presentación de DNI, sin importar el medio de pago. No aplica para ventas online. Además, figura en ANSES con un 10% de descuento de lunes a jueves en línea de caja.

Por su parte, Carrefour incluye un 10% de descuento dentro del programa Mi Carrefour, con un tope de devolución de hasta $35.000. El beneficio aplica a distintos rubros, aunque puede variar según el formato de tienda, por lo que conviene revisar condiciones antes de comprar.

Jumbo, Disco y Vea: promociones de Cencosud y beneficios con Banco Supervielle

Las cadenas Disco, Jumbo y Vea mantienen el 10% de descuento a través de ANSES. Además, suelen ofrecer promociones como “Martes Jubilados”, que alcanzó hasta un 25% de ahorro con tope mensual y pago con tarjeta de débito.

Elegir el día correcto, prestar atención a los topes y utilizar el medio de pago adecuado puede marcar una diferencia importante. Foto: IA (Grok)

A esto se suman beneficios bancarios: clientes de Banco Supervielle pueden acceder a descuentos del 20% los martes en estas cadenas y también en Chango Más, con topes según el medio de pago.

Día y Chango Más: reintegros, condiciones y claves para aprovechar los descuentos

En Día, el descuento es del 10% los lunes bajo modalidad de reintegro y con tope por transacción, lo que impacta distinto según el monto de compra.

En Chango Más, el beneficio es del 10% para compras presenciales, con un tope de $1.000 por operación. Puede aplicarse durante toda la semana, aunque con límites por compra y tope mensual.

Cómo aprovechar al máximo los descuentos para jubilados en supermercados

Las promociones de supermercados con descuentos bancarios ofrecen grandes ahorros mensuales para los jubilados y pensionados. Foto: IA (Grok)

El sistema actual combina múltiples beneficios que requieren estrategia. Elegir el día correcto, prestar atención a los topes y utilizar el medio de pago adecuado (débito, QR o billeteras) puede marcar una diferencia importante.

En un contexto económico exigente, quienes logran combinar promociones de supermercados con descuentos bancarios son los que consiguen el mayor ahorro mensual.