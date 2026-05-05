Dólares. Foto: Reuters/Jose Luis Gonzalez

Con el dólar oficial sin sobresaltos en su cotización, distintos indicadores empiezan a sugerir que la tranquilidad cambiaria podría extenderse durante los próximos meses. A la entrada de divisas del sector agroexportador por la cosecha gruesa se le agregan las colocaciones de nuevos bonos por parte de empresas y provincias, mientras que el Banco Central avanza hacia los 80 días consecutivos de compras en el mercado de cambios.

Durante abril, el tipo de cambio cerró el mes en $1.415 en el Banco Nación, unos $10 por encima del nivel del último día de marzo. Este lunes, ya en el primer día hábil de mayo, volvió a avanzar otros $10 y finalizó en $1.425.

Billete de 100 dólares. Foto: REUTERS

En tanto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) retomó las compras de divisas y se alzó con US$71 millones. De este modo, en lo que va del año acumula adquisiciones por US$7.226 millones, según estimaciones de la consultora Aurum.

Mayor oferta de dólares y estacionalidad del agro alivian el frente cambiario

“En perspectiva histórica, se trata de uno de los mejores arranques de año desde 2003, solo por detrás de 2024, que a esta altura mostraba compras netas por US$11.665 millones, aunque bajo condiciones excepcionales”, analizaron en PPI.

En este escenario, y con el inicio del nuevo mes, la mayor disponibilidad de dólares podría incluso intensificarse en las próximas semanas, dado que mayo suele ubicarse entre los períodos de mayor liquidación de divisas. Este flujo de ingresos podría darle al Gobierno mayor margen para mantener la estabilidad del frente cambiario sin sobresaltos.

“De cara a mayo, esperamos que el ritmo de compras del BCRA tenga como piso el observado en abril principalmente por dos factores: la liquidación de la cosecha de soja y el ingreso de divisas asociado a emisiones corporativas y provinciales colocadas tras las elecciones legislativas de octubre de 2025, que estarían alcanzando el plazo típico de liquidación (180 días), impulsando los flujos de la cuenta financiera”, agregaron desde PPI.

Soja

En esa misma línea, desde Cohen estimaron que las colocaciones de bonos en dólares durante abril alcanzaron los US$2.060 millones, entre emisiones corporativas (US$1.410 millones) y sub-soberanas (US$650 millones). De esta manera, se observó una recuperación frente a los US$343 millones colocados en marzo y los US$1.181 millones registrados previamente.

“Estas emisiones suman oferta de divisas al mercado cambiario, complementando el flujo del agro y los préstamos financieros. En el acumulado enero-abril, las emisiones totalizan US$6766 millones –US$5017 millones de corporativos y US$1750 millones de sub-soberanos–“, finalizaron.

En paralelo, el Banco Central acumula 79 ruedas consecutivas de compras en el mercado de cambios y ya superó el 70% de su meta anual. Sin embargo, tanto el organismo como el Tesoro continúan cancelando obligaciones, lo que impide retener la totalidad de los fondos adquiridos.

Dólares (NA)

“En la última semana de abril, las reservas brutas bajaron US$1669 millones porque las compras por US$390 millones fueron contrarrestadas por la reducción de encajes en moneda extranjera por aproximadamente US$1500 millones y pagos de vencimientos de BOPREAL por US$318 millones y otras operaciones que implicaron una baja de US$200 millones. Con este resultado, en todo abril las reservas internacionales subieron en US$2430 millones gracias a que las intervenciones en el mercado de cambios por US$2770 millones compensaron las demás operaciones”, evaluaron en Cohen.