Banco Central de la República Argentina. Foto: REUTERS

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) retomó las compras de divisas en el mercado cambiario y ya alcanzó el 73% de la meta de acumulación prevista para todo 2026, en el marco del nuevo esquema monetario implementado a comienzos de año.

Este martes, el BCRA compró 69 millones de dólares y acumuló así 80 días consecutivos de compras en el mercado de cambios. De esta manera, sumó USD 7291 en 2026 y está cada vez más cerca de la meta de USD 10.000 millones.

Las compras se aceleraron en abril, cuando el BCRA duplicó el ritmo diario de intervención con respecto a los registros del primer trimestre. Después de moderar las compras durante los días de presión sobre la suba del dólar, el promedio de saldo positivo en el mes pasado fue de USD 138 millones por día.

Banco Central de la República Argentina. Foto: NA

El BCRA acelera la compra de dólares

El proceso de compra de divisas se da en el contexto de un nuevo esquema económico que combina intervenciones directas en el mercado con acuerdos con empresas y organismos del sector público para reforzar la oferta de dólares.

Sin embargo, pese al ritmo de adquisiciones, el impacto sobre las reservas internacionales fue más limitado durante el primer trimestre debido a los pagos de deuda del Tesoro, que utilizó parte de esos dólares para afrontar compromisos externos.

En ese marco, las reservas brutas volvieron a ubicarse por encima de los USD 45.000 millones, en un contexto donde la acumulación de divisas es uno de los ejes centrales de la política económica para fortalecer la estabilidad cambiaria.

De esta manera, el Banco Central continúa avanzando hacia la meta anual de reservas, en un escenario en el que la compra sostenida de dólares aparece como una herramienta clave para sostener el equilibrio macroeconómico.