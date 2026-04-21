Banco Central; BCRA. Foto: NA

El Banco Central estimó que las empresas argentinas que emitieron deuda en dólares van a terminar liquidando alrededor de US$ 3.200 millones adicionales en los próximos meses. El vicepresidente del Banco Central realizó una presentación ante inversores en Washington, donde señaló que, tras las elecciones, disminuyeron las compras de dólares por parte de los particulares. Además, respaldó el programa de acumulación de reservas.

Banco Central de la República Argentina (BCRA). Foto: Google Maps

Banco Central: cuál es la situación actual del mercado cambiario

En un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo y la caída de la actividad en sectores clave como la industria y el consumo, el frente cambiario atraviesa un período de relativa estabilidad. Según el Banco Central, una de las principales razones detrás de esta “calma” es el ingreso de dólares provenientes de la emisión de deuda por parte de empresas.

El vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, explicó en una presentación ante inversores en Washington que la toma de deuda corporativa se aceleró después de las elecciones legislativas de octubre. Desde entonces, las compañías emitieron bonos por aproximadamente US$9.900 millones.

De ese total, ingresaron solo US$6800 al mercado único de cambios y se estima que todavía hay US$3200 millones pendientes de ser liquidados; podrían incorporarse en un plazo de hasta seis meses y sostener la estabilidad del tipo de cambio.

Banco Central. Foto: NA

Werning también se refirió a la demanda de dólares por parte de las personas y señaló que, tras alcanzar un pico significativo en la previa electoral, se registró una “drástica” caída. De hecho, según el gráfico presentado por el Banco Central, la compra de dólares en marzo habría sido inferior a la de febrero.

“Tras las elecciones, la demanda de divisas por parte de los hogares se desplomó y estas compras ahora se realizan en el país, lo que respalda los depósitos y préstamos en dólares”, afirmó el informe.

Qué dicen otros especialistas

“Esto es un ingreso de dólares que compensa la salida de dólares, pero va a ir a las reservas en tanto sobren divisas y el BCRA las compre. Ese ingreso de dólares te compensa la demanda del sector privado, por lo tanto todo lo que compra el BCRA es por mayor superávit comercial”, comentó el economista de Cohen, Martín Polo.

“En abril solo tuviste emisiones de un par de empresas. Pasó la euforia que se vio después de las elecciones. Las empresas se financian más barato que el riesgo país hoy en día, pero es algo que va perdiendo potencia”, evaluó Polo teniendo en cuenta la incertidumbre que generó el conflicto bélico en Medio Oriente y el salto del riesgo país con el freno de emisión de bonos de parte de Wall Street.

Dólares Foto: Foto generada con IA Canal 26

En este sentido, el economista de Inveq, Santiago Bulat, destacó que se liquidaron US$762 millones del Régimen de Incentivos Para Grandes Inversiones (RIGI) de los US$1200 millones que se encuentran comprometidos.

Por otra parte, el funcionario detalló el programa de acumulación de reservas y señaló que el Banco Central ya adquirió cerca de US$6.000 millones. Asimismo, indicó que los ingresos netos aumentaron en US$1.500 millones durante el primer trimestre del año.

En esa línea, y en sintonía con las primeras proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la segunda revisión del acuerdo, el vicepresidente del BCRA anticipó que se sumarían US$3.500 millones en el segundo trimestre y otros US$8.000 millones hacia el resto de 2026.