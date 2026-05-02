ANSES jubilados Foto: Foto generada con IA Canal 26

Mayo arranca con novedades importantes para millones de jubilados y pensionados que cobran a través de la ANSES. Con la actualización mensual de haberes, la continuidad del bono extraordinario y cambios en el calendario de pagos, revisar algunos datos antes de la fecha de cobro puede marcar la diferencia entre recibir lo esperado o enfrentarse a una sorpresa inesperada.

En este contexto, hay tres aspectos fundamentales que conviene tener en cuenta para organizar el bolsillo y evitar confusiones durante el mes. A continuación, un repaso claro y actualizado de todo lo que hay que saber antes de ir al banco o revisar la cuenta.

1. Nuevo aumento: cuánto suben las jubilaciones en mayo

El primer punto clave tiene que ver con los montos actualizados. Desde que se implementó la fórmula de movilidad basada en la inflación, los haberes previsionales se ajustan de manera mensual según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

Para mayo, el incremento se calculó en base al índice correspondiente a marzo y es del 3,4%. Con esta actualización, la jubilación mínima pasa a ser de $393.174,10, lo que establece un nuevo piso para quienes perciben el haber más bajo del sistema previsional.

Calendario ANSES Foto: Foto generada con IA Canal 26

Este aumento se aplica automáticamente, sin necesidad de realizar trámites, y alcanza tanto a jubilaciones como a pensiones contributivas. Verificar el recibo de haberes es clave para confirmar que el ajuste esté correctamente aplicado.

2. Bono extraordinario: quiénes lo cobran completo y quiénes no

El segundo punto que genera mayor atención entre los jubilados es el bono extraordinario. En mayo, el Gobierno confirmó su continuidad con el mismo monto que meses anteriores: $70.000.

Este refuerzo está destinado principalmente a quienes perciben haberes más bajos. Aquellos que cobran la jubilación mínima reciben el bono completo, lo que eleva el ingreso total del mes a $463.174,10.

Sin embargo, no todos cobran el adicional en su totalidad. Para quienes superan el haber mínimo, el bono se paga de manera proporcional, reduciéndose progresivamente hasta desaparecer cuando el ingreso mensual alcanza los $463.174,10 o más.

Por eso, es importante revisar el monto exacto que figura en la liquidación, ya que el refuerzo depende directamente del nivel de ingresos de cada beneficiario.

3. Cambios en el calendario de pagos de ANSES en mayo

El tercer aspecto a tener en cuenta es el cronograma de cobros. En mayo, el calendario se ve modificado porque el inicio del mes coincide con el feriado por el Día del Trabajador, lo que genera un corrimiento en el esquema habitual de pagos.

Según lo informado, ANSES comenzará a pagar las jubilaciones a partir del lunes 11 de mayo, siguiendo el orden habitual por terminación del DNI. Este retraso inicial puede generar confusión, sobre todo entre quienes esperan cobrar en los primeros días del mes.

ANSES cobro jubilados Foto: Foto generada con IA Canal 26

Consultar el calendario oficial y confirmar la fecha exacta de cobro según el número de documento permite evitar filas innecesarias y malos entendidos.

Recomendación final para jubilados

Antes de cobrar en mayo, lo más recomendable es chequear tres cosas básicas: el monto del haber actualizado, si corresponde o no el bono extraordinario y la fecha exacta de pago. Estos simples pasos ayudan a tener una mejor previsión financiera y a evitar sorpresas en un contexto donde cada peso cuenta.

Mantenerse informado con fuentes confiables y revisar la liquidación mensual sigue siendo la mejor herramienta para cuidar los ingresos.