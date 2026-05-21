Actividad económica, industria argentina, NA

La actividad económica registró un crecimiento del 5,5% interanual durante marzo 2026, un resultado que le permitió al entramado productivo revertir el retroceso verificado a lo largo de febrero. Los indicadores sectoriales fueron oficializados este jueves 21 de mayo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y reflejó una recuperación en los niveles generales de producción y consumo masivo.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) arrojó un avance del 3,5% en marzo respecto al período previo al analizar la medición desestacionalizada, un comportamiento que apuntaló el desempeño global de las variables financieras. Con este último registro, el indicador macroeconómico consolidó un incremento acumulado del 1,7% durante el transcurso del primer trimestre del 2026.

El comportamiento sectorial reflejó una uniformidad en los senderos de crecimiento, dado que 14 de los rubros económicos analizados por el INDEC presentaron variaciones interanuales positivas en el corte correspondiente a marzo. Por el contrario, la dinámica contractiva del aparato productivo se concentró de forma aislada en un único sector de la actividad que atravesó variaciones negativas en la comparación con el mismo mes del año anterior.

Actividad económica, industria, NA

Actividad económica de marzo 2026: qué sectores crecieron y cuáles se vieron más afectados

Las mayores aceleraciones se concentraron en el sector de la Pesca, que evidenció un salto del 30,9% interanual; y en el bloque compuesto por Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, cuya expansión del 17,9% interanual se consolidó como la variable de mayor incidencia ponderada dentro de la estructura general del indicador.

Estos vectores de la economía primaria estuvieron escoltados por el desempeño de la Explotación de minas y canteras, con un alza del 16,3% interanual; y por la Industria manufacturera, que anotó un incremento del 4,6% interanual. El rendimiento agregado de este conjunto de actividades aportó de forma directa 2,7 puntos porcentuales a la expansión del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

Sin embargo, la reactivación económica se sintió con diferente fuerza según el rubro y mostró que la mejora no fue pareja para todos los sectores durante marzo:

Finanzas y ladrillos: la Intermediación Financiera encabezó el segundo pelotón de crecimiento al firmar un avance del 8,8% interanual, secundada por la actividad de la Construcción , que verificó una mejora del 7,6% en el mismo corte temporal.

Logística y fábricas: el sector de Transporte y Comunicaciones consolidó un progreso del 4,7% interanual y la Industria Manufacturera ratificó su avance del 4,6%. Este último registro adquirió especial relevancia política para el Ministerio de Economía porque coincide con el inicio de las mesas de negociaciones institucionales que las autoridades del área mantienen abiertas con la conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Cabe resaltar que el informe del INDEC reveló que la única excepción a la tendencia de reactivación generalizada se ubicó en el sector público. El rubro denominado Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria se consolidó como el único componente que presentó una variación interanual negativa en marzo: registró un retroceso del 1,12% que significó una incidencia contractiva de apenas -0,06 puntos en el balance general del indicador.