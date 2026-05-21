El presidente delinea el proyecto del Super RIGI con el ministro de Economía. Foto: El Independiente

El Gobierno avanza en el diseño de una ley para establecer un piso mínimo de inversión de US$2000 millones con el objetivo de habilitar el ingreso al denominado Super RIGI, el nuevo marco de incentivos que el presidente Javier Milei proyecta como una herramienta con mayores ventajas y destinada a rubros diferentes a los contemplados en el régimen actual. Las segundas líneas del Poder Ejecutivo trabajan a contrarreloj para remitir la propuesta al Congreso este viernes 22 de mayo, aunque en los despachos oficiales reconocen que el cronograma es ajustado y la presentación formal podría postergarse unos días más.

Las autoridades de Casa Rosada confirmaron que el texto integra un bloque de aproximadamente diez iniciativas legislativas que buscarán enviar al Congreso para dar continuidad a las reformas del Gobierno. Al respecto, fuentes directas que participan en la confección de los borradores técnicos y en el envío de los expedientes a la Secretaría Legal y Técnica graficaron la urgencia de las tareas reconociendo que “estamos a las corridas”. En ese sentido, los principales funcionarios políticos del oficialismo señalaron que se encuentran apurando a todos los equipos de trabajo para consolidar los textos definitivos y fijaron como fecha límite los primeros días de la semana próxima en caso de no llegar en las próximas horas.

El acto central fue encabezado por Adorni, Cornejo y Marín. Foto: Prensa Gobierno

Los detalles del diseño del Super RIGI que planea el Gobierno

El umbral de capitales que planifica el oficialismo marca un fuerte distanciamiento respecto al sistema que rige actualmente en el país, que estipula un requisito general de US$200 millones. El entorno de Milei fundamentó la necesidad de exigir una cifra diez veces más alta por las características de los emprendimientos que pretenden radicar en el territorio, ya que quieren apuntar a industrias nuevas de escala internacional que demandan un gran despliegue de financiamiento y que actualmente carecen de un desarrollo local significativo.

La nómina de actividades prioritarias que maneja el Ministerio de Economía abarca:

Inteligencia artificial

Centros de almacenamiento de datos e infraestructura nuclear

Producción de vehículos eléctricos

Componentes de defensa

Baterías de litio

Refinamiento de cobre

El procesamiento de uranio

Fabricación de paneles solares, turbinas eólicas, fertilizantes y subproductos industriales vinculados a la actividad pesquera

Javier Milei en la "Argentina Week". Foto: Presidencia

Cabe recordar que el ministro de Economía, Luis Caputo, ya había delineado las bases de la estructura impositiva del proyecto cuando dijo que el nuevo esquema contemplará una baja en la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15% frente al 25% del régimen común, un esquema de amortización rápida para recuperar el capital invertido y la quita total de aranceles para la importación de maquinarias e insumos productivos, sumado a retenciones cero para las exportaciones desde el inicio del proyecto.

El punto que promete generar mayor debate político es la regulación de los tributos en el interior del país:

Límite a los gobernadores: el Ejecutivo nacional pretende que las provincias que decidan sumarse al beneficio no puedan cobrar más del 0,5% en el impuesto a los Ingresos Brutos a las empresas beneficiadas.

Freno a las intendencias: la letra del proyecto busca prohibir que las tasas de seguridad e higiene de los municipios se calculen en base a la facturación o las ventas de las compañías.

Esta delimitación obligará al oficialismo a entablar una negociación directa con los gobernadores y los bloques parlamentarios del interior, mientras la Secretaría Legal y Técnica revisa la redacción final para blindar la norma ante posibles reclamos en Tribunales.