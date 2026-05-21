El ministro de Economía de la Nación viajó a Washington en el marco del acuerdo del Gobierno con el FMI. Foto: Cuenta de Twitter de Luis Caputo

El Fondo Monetario Internacional confirmó la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina por US$20.000 millones, por lo que destrabó el desembolso correspondiente a US$1.000 milllones.

El organismo multilateral destacó el “impulso reformista” que liderael Gobierno, sumado a las mejoras en los aspectos monetario y cambiario.

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