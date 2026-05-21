El FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo con la Argentina y destrabó el desembolso por US$1.000 millones
El organismo dio el visto bueno a la evaluación del staff técnico, cerrada a mediados de abril. Los fondos serán enviados en las próximas horas.
El Fondo Monetario Internacional confirmó la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina por US$20.000 millones, por lo que destrabó el desembolso correspondiente a US$1.000 milllones.
El organismo multilateral destacó el “impulso reformista” que liderael Gobierno, sumado a las mejoras en los aspectos monetario y cambiario.
(NOTICIA EN DESARROLLO)
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