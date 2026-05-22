Luis Caputo anunció un récord histórico en la campaña de cosecha.

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó este viernes que la producción de los seis principales cultivos a nivel nacional alcanzó las 163,2 millones de toneladas durante la campaña 2025/2026.

La cifra, basada en datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, representa un máximo histórico y un incremento del 21,25% en comparación con el ciclo anterior, indicó el jefe del Palacio de Hacienda en sus redes sociales.

Según el desglose de los datos oficiales, el maíz registró una producción de 70 millones de toneladas, cifra que constituye un récord para los últimos 20 años, con un rendimiento promedio de 72 quintales por hectárea (qq/ha). Por su parte, la soja alcanzó los 49,9 millones de toneladas, con un rinde promedio de 30,6 qq/ha. Además, detalló los resultados en otros cultivos.

Cómo fue la cosecha histórica

De acuerdo a las cifras difundidas por la Secretaría de Agricultura, la última campaña finalizó de la siguiente forma:

La soja alcanzó una producción de 49,9 millones de toneladas.

El maíz registró una producción de 70 millones de toneladas, alcanzando un récord para los últimos 20 años.

El girasol marcó un récord histórico de producción con 7,4 millones de toneladas.

El trigo tuvo una producción de 27,9 millones de toneladas, alcanzando también un máximo de la serie histórica.

La cebada y el sorgo aportaron 5,6 y 2,4 millones de toneladas, respectivamente.

Luis Caputo anunció un récord histórico en la campaña de cosecha.

Baja en las retenciones al trigo en junio y reducción para la soja en enero

En el marco del 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el presidente Javier Milei anunció este jueves una baja en las retenciones al trigo y la cebada para junio y a la soja en enero. Además, celebró la revisión del acuerdo con el FMI y la baja de la inflación.

“Vamos a bajar las retenciones de trigo y cebada del 7,5 a 5,5% a partir de junio 2026. Pero no solo eso, sería injusto si nos olvidamos de la soja. Y a partir de enero del 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar entre 1/4 de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos”, expresó.

Y anunció: “No solamente vamos a bajar retenciones al sector agropecuario. También le vamos a bajar a la industria a partir de julio 2026 hasta junio 2027; a la industria automotriz, a la industria petroquímica y maquinarias vamos a ir a cero”.

En este sentido, afirmó que desde el Gobierno seguirán “bajando retenciones” y “achicando el tamaño del gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde”: “Que se achique el Estado y se agrande el mercado para que podamos tener más prosperidad”, expresó.