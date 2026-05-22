Mista Seguros, de SanCor Salud, lanzó su ramo de seguros patrimoniales Foto: SanCor Salud

La compañía de seguros de SanCor Salud presentó su nuevo ramo patrimonial durante un encuentro realizado en Córdoba. El lanzamiento marca una nueva etapa para la empresa bajo el slogan “Con Mista, avanzás seguro”.

En el marco de un evento clave encabezado por su Director General, Dr. Fernando Werlen, SanCor Salud reunió a Productores Asesores de Seguros (PAS), empresas clientes, medios de comunicación, directivos y referentes del sector para compartir su visión de crecimiento y presentar oficialmente la nueva etapa de expansión de Mista Seguros.

Durante la jornada, Werlen hizo foco en la evolución del Grupo y en la construcción de un ecosistema integral de soluciones orientadas al bienestar: “Hoy hablamos de un verdadero Grupo de Bienestar, donde las distintas unidades de negocio dialogan entre sí, se potencian y trabajan con un mismo eje: estar cerca de las personas, entender sus necesidades y acompañarlas en cada etapa,” afirmó.

Además, el directivo repasó el crecimiento sostenido de la empresa -más del 400% en la última década, con más de 880 mil asociados y presencia federal- y trazó con claridad la hoja de ruta hacia 2030: “El futuro no se espera. El futuro se construye. Y se construye con visión, con liderazgo, con innovación y con la decisión permanente de animarse a dar el próximo paso”.

Mista Seguros, de SanCor Salud, lanzó su ramo de seguros patrimoniales Foto: SanCor Salud

En ese contexto, Mista Seguros presentó oficialmente su nueva línea de seguros patrimoniales, una incorporación estratégica que amplía la cartera de soluciones de la compañía, que hasta el momento comercializaba productos vinculados a accidentes personales, vida, sepelio y salud.

Por su parte, Adrián Sasse, referente del área de Asesoramiento Estratégico y Operativo de Mista Seguros, remarcó: “La incorporación del ramo patrimonial nos permite ampliar nuestra propuesta de valor y seguir acompañando las necesidades reales de los asegurados”.

Una nueva propuesta patrimonial

La nueva línea de seguros patrimoniales de Mista fue desarrollada bajo una mirada moderna de la gestión de riesgos, con productos diseñados para brindar soluciones accesibles, ágiles y adaptadas a las necesidades actuales de los usuarios.

Entre las nuevas coberturas presentadas se destacan:

Combinado familiar.

Protección de celulares y dispositivos portátiles.

Bolso protegido.

Coberturas para bicicletas y monopatines.

Los productos incluyen distintas alternativas de protección y servicios adicionales asociados, con coberturas vinculadas a robo, daños accidentales, responsabilidad civil, asistencia tecnológica, emergencias en el hogar, telemedicina y asistencia en vía pública, entre otros beneficios.

Mista Seguros, de SanCor Salud, lanzó su ramo de seguros patrimoniales Foto: SanCor Salud

El slogan “Con Mista, avanzás seguro” sintetiza esta etapa de evolución de la compañía y refuerza valores de cercanía, protección, prevención y acompañamiento.

Con este lanzamiento, Mista Seguros inaugura una nueva etapa orientada a ampliar su ecosistema de soluciones y fortalecer una propuesta cada vez más integral, alineada con la visión de bienestar y crecimiento sostenido que impulsa SanCor Salud.