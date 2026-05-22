El Mercado Central de Buenos Aires recibe diariamente a miles de personas que buscan alimentos frescos a precios accesibles.

El Mercado Central de Buenos Aires es uno de los principales centros de abastecimiento de alimentos del país y una de las ferias más visitadas por quienes buscan frutas, verduras, carnes, pescados y productos a precios accesibles. Miles de personas recorren diariamente el enorme predio ubicado en el partido de La Matanza, donde funcionan áreas mayoristas, ferias minoristas y distintos servicios para comerciantes y consumidores y gracias a su ubicación estratégica y a la gran variedad de productos que ofrece, se convirtió en un punto clave tanto para compras familiares como para abastecimiento comercial.

El predio cuenta con áreas mayoristas, ferias minoristas y sectores especializados en productos frutihortícolas y pescados. Foto: Facebook / Corporación Mercado Central de Buenos Aires.

Dónde queda el Mercado Central de Buenos Aires

El Mercado Central está ubicado sobre la Autopista Riccheri y Boulogne Sur Mer, en Tapiales, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires.

La dirección exacta es:

Autopista Riccheri y Boulogne Sur Mer (B1771BIA), Tapiales, Buenos Aires, Argentina.

El predio se encuentra a pocos kilómetros de la Avenida General Paz y del camino hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, lo que facilita el acceso desde distintos puntos del AMBA.

Dentro del complejo funcionan sectores mayoristas, ferias minoristas, áreas de productos pesqueros, puestos frutihortícolas, oficinas administrativas, servicios médicos, entre otros.

Qué días y horarios de atención tiene el Mercado Central

El Mercado Central cuenta con diferentes horarios según el sector y el tipo de actividad.

Sector mayorista

Venta

Lunes, miércoles y viernes: de 02:00 a 11:00.

Martes y jueves: de 04:00 a 11:00.

Abastecimiento

Domingo: de 13:00 a 01:00.

Lunes a jueves: de 17:00 a 01:00.

Cierre técnico

Lunes a viernes: de 02:00 a 03:00.

Limpieza

Barrido post operatoria: lunes a viernes de 11:00 a 18:00.

Barrido interior de naves: lunes a viernes de 06:00 a 12:00.

Recolección: lunes a viernes de 04:00 a 08:00 y de 14:00 a 18:00.

Ferias minoristas

Feria minorista

Lunes a viernes: de 08:00 a 17:00.

Sábados, domingos y feriados: de 07:00 a 18:00.

Feria comunitaria S1 “El Reloj”

Lunes a sábado: de 09:00 a 17:00.

Domingos: de 09:00 a 13:00.

Nave de pescados

Venta mayorista: lunes a viernes de 23:00 a 06:00.

Venta minorista: sábados de 06:00 a 14:00.

Horarios del Mercado Central. La feria minorista funciona todos los días y ofrece frutas, verduras, carnes y productos de consumo masivo para el público general. Foto: Mercado Central.

Ubicación y formas de llegar al Mercado Central

El predio tiene múltiples accesos y puede visitarse tanto en vehículo particular como en transporte público. Además, varias líneas de colectivos ingresan directamente al Mercado Central.

Cómo llegar en auto

Para quienes viajan en automóvil, el Mercado Central está ubicado a aproximadamente dos kilómetros de la intersección entre Avenida General Paz y la Autopista Riccheri.

El acceso principal se realiza por la Salida Nº17 de la autopista. Desde allí se debe continuar hasta las cabinas de ingreso al predio.

La ubicación estratégica permite llegar rápidamente desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense.

El complejo está ubicado sobre la Autopista Riccheri, a pocos kilómetros de la Avenida General Paz y del acceso a Ezeiza. Foto: Facebook / Corporación Mercado Central de Buenos Aires.

Cómo llegar en colectivo

Las líneas de colectivos que ingresan directamente al Mercado Central son:

Línea 8 (recorrido B).

Línea 298 (recorrido B).

Además, otras líneas circulan por las inmediaciones del predio y permiten acceder caminando desde las paradas cercanas:

8

56

86

91

92

143

162

298 (Cartel x Celina)

Las líneas de colectivo 8 y 298 ingresan directamente al Mercado Central y facilitan el acceso desde distintos puntos del AMBA.

Mapa del Mercado Central: la guía para recorrer el predio de forma fácil y rápida

El Mercado Central posee un predio de grandes dimensiones dividido en distintas naves y sectores especializados. Para facilitar la circulación de visitantes y comerciantes, el complejo cuenta con un mapa oficial que identifica cada área y los principales puntos de acceso.

Entre los espacios destacados aparecen:

Naves mayoristas frutihortícolas.

Feria minorista.

Feria comunitaria “El Reloj”.

Pabellón de productos pesqueros.

Centro administrativo.

Centro médico Dr. Ramón Carrillo.

Sector de pequeños productores.

Áreas de estacionamiento y accesos.

El mapa oficial del Mercado Central permite ubicar rápidamente naves, ferias, estacionamientos y sectores administrativos. Foto: Mercado Central.

El mapa también permite ubicar rápidamente las distintas puertas de ingreso, los sectores de circulación y los servicios disponibles dentro del predio.

Gracias a esta organización, quienes visitan el Mercado Central pueden recorrerlo de manera más rápida, optimizar las compras y encontrar fácilmente cada rubro dentro de uno de los centros comerciales y de abastecimiento más importantes de Argentina.