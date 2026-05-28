¿Qué proyectó Luis Caputo sobre el futuro económico de la Argentina? Foto: Foto: Agencia NA / Claudio Fanchi

Luis Caputo, el ministro de Economía, abrió la jornada del Latam Economic Forum 2026 en la Ciudad de Buenos Aires con su intervención en la que argumentó la existencia de una divergencia entre los datos y el relato sobre la situación económica actual. Repasó además los principales indicadores macroeconómicos con el objetivo de subrayar el rumbo de la gestión y la confianza en la estabilidad.

Caputo explicó el enfoque de la gestión en los datos económicos concretos en la vereda de en frente del “relato”, al que definió como una construcción que no refleja la realidad. “Estamos haciendo esto porque es la mejor forma que tenemos de combatir el relato”, argumentó: “El año que viene va a ser un año electoral absolutamente atípico, porque la economía por primera vez se va a llevar puesta a la política.

Luis Caputo Foto: Captura de pantalla

¿Qué dijo Luis Caputo en su presentación?

Caputo resaltó el descenso de la inflación que llegó a un 2,6% en abril y agregó el dato de que espera una baja aún mayor para el mes de mayo y que las expectativas inflacionarias se mantendrán ancladas para el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) y para los privados.

Asimismo, afirmó que proyecta una inflación del 20% para los próximos 12 meses sin cambios bruscos a la vista y detalló la fluctuación de la canasta básica de un 1,1% en abril, representando el registro más bajo desde agosto del año anterior.

Mencionó además un récord de exportaciones de bienes en el mes de abril con un número de 9.000 millones de dólares y proyectó que este año el número alcanzaría los 100.000 millones de dólares con un aporte de 17.000 millones de dólares en el primer cuatrimestre del año.

El ministro de economía remarcó la importancia de mantener el equilibrio fiscal y comentó que la confianza de los inversores depende de la continuidad del rumbo económico.

Caputo nombró el récord de actividad aerocomercial con 17,9 millones de pasajeros y subrayó el dato de que el estimador mensual de la actividad económica alcanzó un máximo histórico. “Los datos son la realidad”, comentó y cuestionó la imagen de crisis que quiso plantear parte de la opinión pública.

“La realidad son los datos, y los datos muestran esto. No nos dejemos psicopatear más con lo que se escucha y lo que se ve”, comentó Caputo con hincapié en la distorsión entre la percepción y la estadística. Y agregó: “Hay un 25% de la población que ya definitivamente está mejor. Esto es un dato duro”.

¿Qué proyectó Luis Caputo sobre el futuro económico de la Argentina?

Caputo se refirió al impacto político y afirmó: “El año que viene va a ser un año electoral absolutamente atípico, porque la economía por primera vez se va a llevar puesta a la política. Eso es lo que va a seguir pasando”. Aseguró además que Javier Milei sería el ganador de las elecciones presidenciales del 24 de octubre de 2027.

El ministro se refirió a la intervención del Banco Central en el mercado cambiario: “El Banco Central ya no es que tenga que defender el peso, tiene que defender el dólar. Si no estuviera el Banco Central comprando más de USD 100 millones por día, el dólar ya valdría $1.100”. Destacó además que el BCRA podría adquirir USD 23.000 millones en el año si se mantiene esta tendencia.

Argumentó que esta situación se refiere a una “decisión política” de mantener el orden macroeconómico y destacó la posición de la Argentina frente a shocks externos, tomando como referencia las reuniones del G20 y el reconocimiento internacional por el superávit fiscal y energético.

Dólares Foto: Foto generada con IA Canal 26

Por último proyectó que el 2027 será “el año de mayor crecimiento” del período presidencial y sostuvo que “el presidente va a ganar las elecciones cómodamente y este proceso se va a mantener”. “Estamos viendo un interés brutal en invertir en la economía real”, aseguró y destacó la llegada de capitales extranjeros.

El objetivo que mantiene Caputo es el de continuar bajando impuestos considerando el superávit fiscal. “Si la economía crece seis, siete, ocho por ciento en los próximos años, los impuestos más distorsivos en la historia del mundo se van en dos años”, explicó.

Comentó que existen proyectos aprobados por treinta mil millones de dólares y una cartera potencial de ciento cuarenta mil millones, especialmente en energía, minería y economía del conocimiento, con impacto directo en crecimiento, empleo y generación de dólares.