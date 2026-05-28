Jubilados ANSES Foto: ANSES

Llegar a la edad jubilatoria y descubrir que no alcanzan los 30 años de aportes es más común de lo que parece, sobre todo cuando hubo empleo informal, interrupciones laborales o períodos sin registración. Para esos casos, ANSES mantiene vigente el Plan de Pago de Deuda Previsional, una herramienta legal que permite regularizar aportes faltantes y acercarse al requisito para obtener la jubilación.

Lo esencial en 30 segundos

Si ya tenés la edad jubilatoria, podés regularizar aportes faltantes mediante un plan y pagar con cuotas descontadas del haber .

Si todavía no llegaste a la edad pero te faltan hasta 10 años, existe una modalidad para trabajadores en actividad con pagos por VEP desde Mi ANSES.

En algunos casos se exige una evaluación socioeconómica y patrimonial (ingresos, bienes, consumos).

1) ¿Quiénes pueden acceder al Plan de Pago de Deuda Previsional?

En términos generales, el esquema busca cubrir a personas que no completaron los 30 años y necesitan “comprar” meses de aporte para poder iniciar el trámite previsional. ANSES lo orienta especialmente a trayectorias con informalidad o lagunas de aportes.

a) Personas que ya tienen la edad jubilatoria

La edad mínima jubilatoria sigue siendo 60 años para mujeres y 65 años para varones. Si llegaste a esa edad y no reunís los aportes, el plan permite completar períodos faltantes mediante cuotas que se descuentan cuando se otorga la prestación.

ANSES confirmó el calendario de pagos de mayo de 2026 para jubilados y pensionados Foto: Foto generada con IA Canal 26

b) Trabajadores/as en actividad (a 10 años o menos de jubilarse)

Existe una vía pensada para quienes todavía trabajan o están cerca del retiro: pueden adherir mujeres de 50 a 59 y varones de 55 a 64. En esta modalidad, se pueden regularizar períodos faltantes hasta marzo de 2012 inclusive y se abona con Volante Electrónico de Pago (VEP).

Dato clave: en la modalidad “trabajadores en actividad”, la información oficial indica que para cancelar períodos no se realiza evaluación socioeconómica.

2) ¿Qué períodos se pueden regularizar?

El alcance depende de la modalidad:

Trabajadores en actividad: se pueden completar aportes faltantes hasta marzo de 2012 inclusive , con VEP y elección de períodos según tus posibilidades.

Personas en edad jubilatoria (plan con cuotas): la normativa del régimen y su operatividad se encuadran en el Plan de Pago de Deuda Previsional creado por ley y reglamentado; el objetivo es permitir el acceso a prestaciones previsionales mediante unidades de pago y adhesión bajo condiciones establecidas.

3) La evaluación socioeconómica: qué mira ANSES y por qué puede rechazarte

Uno de los puntos que más dudas genera es la evaluación socioeconómica y patrimonial. Según la Resolución General Conjunta AFIP–ANSES 5345/2023, ANSES realiza una evaluación para determinar si la persona está habilitada a adquirir Unidades de Pago de Deuda Previsional.

De forma resumida, los criterios contemplan:

Ingresos: se analiza el ingreso bruto promedio de los últimos 12 meses y se lo compara con el límite vigente para asignaciones familiares , referenciado a parámetros del impuesto a las ganancias.

Patrimonio: se revisa la manifestación patrimonial (por ejemplo, Bienes Personales) y también la tenencia de ciertos bienes registrables (con excepciones y aclaraciones, como la “casa habitación”).

Gastos/consumos: se considera el promedio mensual de consumos (por ejemplo, con tarjetas) y que no supere cierto umbral respecto del límite mencionado.

Economía argentina Foto: anses

Además, una norma posterior unificó la aplicación de esta evaluación para otros regímenes previsionales, reafirmando el uso de los parámetros definidos en la 5345/2023.

4) Paso a paso: cómo iniciar el trámite sin perder tiempo

Paso 1 — Revisá tu Historia Laboral

Entrá a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para ver qué períodos figuran aportados y cuáles aparecen “descubiertos”. Si detectás años trabajados que no aparecen, es importante reunir certificaciones o iniciar un reconocimiento de servicios.

Paso 2 — Elegí la modalidad correcta

Si estás a menos de 10 años de la edad jubilatoria: te conviene explorar la modalidad trabajadores en actividad (VEP, elección de períodos).

Si ya tenés la edad y querés jubilarte: el plan puede instrumentarse con cuotas descontadas del haber una vez otorgada la prestación.

Paso 3 — Pedí turno o iniciá online

El trámite puede iniciarse desde los canales oficiales o con turno presencial en una oficina de ANSES, según tu situación y la operatoria vigente.

5) ¿Cómo se paga y cuántas cuotas son?

En el esquema orientado a jubilarse, la deuda previsional se cancela con cuotas mensuales que se descuentan del haber jubilatorio una vez otorgada la prestación. El monto depende de cuántos períodos regularices y de la unidad aplicable al momento del trámite.

Preguntas frecuentes

¿Puedo entrar si ya tengo la edad jubilatoria pero sigo trabajando? Depende del período que quieras regularizar y de tu encuadre. La normativa contempla condiciones sobre situación laboral en el período a adquirir y mecanismos de evaluación. Lo confirma ANSES al analizar tu caso.

¿El plan es automático si me faltan aportes? No. Primero se revisa tu historia laboral y, cuando corresponde, se aplica la evaluación socioeconómica/patrimonial definida por normativa.

¿En “trabajadores en actividad” hay evaluación socioeconómica? La información oficial del trámite indica que para cancelar períodos no se realiza evaluación socioeconómica en esa modalidad.