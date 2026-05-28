La tiktoker que cocina huevos napolitanos con 4.000 pesos. Foto: TikTok / agusytheoo.

Teniendo en cuenta que cada vez más familias buscan alternativas para ahorrar al momento de cocinar, una tiktoker logró captar la atención de miles de usuarios al compartir una receta simple, rendidora y económica. Con apenas 4.000 pesos, mostró cómo preparar unos “huevos napolitanos” caseros que rápidamente despertaron comentarios y reacciones en redes sociales.

El video se volvió viral por su propuesta práctica: una comida abundante, fácil de cocinar y pensada para quienes tienen poco tiempo o necesitan cuidar el bolsillo sin resignar sabor. “No sabes lo que te estás perdiendo”, aseguran durante la grabación mientras muestran el resultado final acompañado con pan y gaseosa.

La tiktoker que cocina huevos napolitanos con 4.000 pesos: "No sabes lo que te estás perdiendo". Video: agusytheoo.

Qué comprar con 4.000 pesos para hacer huevos napolitanos

La propuesta comienza con una compra ajustada al presupuesto. Según detallaron en el video, los ingredientes elegidos fueron pensados para no superar los 4.000 pesos y, al mismo tiempo, lograr una comida completa.

Entre los productos comprados se encuentran:

Huevos: $1.600.

Una cebolla.

Un morrón rojo pequeño.

Dos peras maduras.

Un trozo de queso económico: $850.

Una tira de pan.

Con esos ingredientes, los creadores de contenido aseguraron que se puede preparar una comida abundante y apta para compartir. Además, remarcaron que se trata de productos fáciles de conseguir en cualquier almacén o verdulería.

Los huevos napolitanos (también conocidos como huevos a la italiana) son un plato rápido y económico que consiste en huevos cocidos directamente sobre una salsa de tomate caliente y cubiertos con queso fundido. Foto: Pinterest.

La combinación llamó la atención porque utiliza ingredientes básicos y accesibles, algo que muchos usuarios destacaron en los comentarios. En tiempos donde el precio de los alimentos genera preocupación, este tipo de recetas económicas ganan cada vez más popularidad en plataformas como TikTok.

Cómo preparar los huevos napolitanos: paso a paso

La receta de huevos napolitanos se caracteriza por ser rápida y sencilla. Según explicaron en el video, puede cocinarse en una sola olla y no requiere demasiada experiencia en la cocina.

El primer paso consiste en picar la cebolla y el morrón rojo para luego sofreírlos hasta que queden dorados. Después se agrega tomate picado junto con un poco de agua para evitar que la preparación se pegue. En cuanto a los condimentos, utilizaron sal y otros ingredientes a gusto, como orégano o pimentón, para darle más sabor al sofrito. Cuando la salsa ya está cocida, se baja el fuego al mínimo y se incorporan los huevos cuidadosamente para mantener la yema intacta. Finalmente, se agrega el queso por encima y se tapa la olla para que termine de fundirse durante la cocción.

El resultado es una preparación cremosa y contundente que puede servirse al plato o directamente dentro de un pan, a modo de sándwich. De hecho, los protagonistas del video remarcaron que esta última opción es ideal para quienes trabajan muchas horas o necesitan una comida rápida para llevar. “Va como piña”, comentaron mientras mostraban el plato terminado.

Los huevos napolitanos se sirven tradicionalmente calientes y son ideales para acompañar con pan tostado. Foto: Pinterest.

Recetas con poco presupuesto: cuál es la propuesta de la tiktoker Agustina Marcen

Más allá de la receta viral, la tiktoker Agustina Marcen explicó que el objetivo de su contenido no tiene relación con la política ni con debates económicos partidarios. Según aclaró, la intención principal de sus videos es compartir ideas accesibles para quienes necesitan ahorrar o atravesaron momentos difíciles.

En el cierre del contenido, la creadora respondió a algunos comentarios negativos y sostuvo que sus recetas nacen de experiencias personales vinculadas a épocas de escasez económica.

“Somos personas trabajadoras”, expresó, al tiempo que explicó que muchas veces cocinar con bajo presupuesto puede ayudar tanto por necesidad como por objetivos personales, como ahorrar dinero para comprar una casa, un terreno o afrontar otros gastos importantes.