Préstamos del Banco Nación: cómo es el plan “salvataje” para que las familias puedan refinanciar sus deudas.

El Banco Nación presenta nuevas medidas que ofrecen la posibilidad de saldar deudas de tarjetas de crédito en un contexto en que la morosidad alcanzó el nivel más alto de los últimos 20 años. Esta iniciativa surge como una respuesta a las dificultades que atraviesan muchos clientes para cumplir con sus obligaciones financieras, impulsadas por el encarecimiento del crédito y la pérdida del poder adquisitivo. En este escenario, la entidad busca aliviar la carga económica de los usuarios mediante herramientas que faciliten la regularización de sus deudas y eviten un mayor deterioro de su situación crediticia.

Las medidas brindan la oportunidad de reorganizar compromisos financieros, reduciendo el monto de las cuotas mensuales y extendiendo los períodos de pago de acuerdo con el perfil de cada cliente. Además, contemplan distintas alternativas de refinanciación que permiten adaptar los planes a la capacidad de pago individual, promoviendo una salida más sostenible a largo plazo. De esta manera, el banco no solo busca mejorar la recuperación de créditos, sino también acompañar a sus clientes en un proceso de estabilización financiera que les permita retomar el control de sus finanzas personales.

Banco Nación Argentina

Cómo es el préstamo del Banco Nación para pagar deudas en muchas cuotas y con bajo interés

Las alternativas se centran en la consolidación de deudas como primera medida, destinada a clientes que perciben sus ingresos a través del Banco Nación. Así se permite unificar obligaciones financieras que tiene la entidad con otros bancos, facilitando la administración de los compromisos y la organización de los pagos.

Esta medida contempla tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y montos de hasta $100 millones.

La segunda alternativa es la refinanciación de saldos de tarjetas de crédito, destinada a clientes que presenten hasta 90 días de atraso en tarjetas emitidas por la entidad. Esta opción permite reestructurar deudas de hasta $10 millones, con plazos de financiación de hasta 60 meses y una TNA del 35%.

El Banco Nación redujo la tasa de interés para sus créditos para las PyMEs. Foto: Wikipedia.

El esquema contempla mantener la operatividad de la tarjeta, comenzar a abonar en cuotas desde el próximo resumen y aplicar ajustes transitorios en los límites de compra.

Para situaciones con mora superior a 90 días, el Banco ofrece opciones de financiamiento con plazos de hasta 96 meses, sujetas al análisis crediticio y a las condiciones vigentes al momento.

Un comunicado oficial de la entidad señaló: “A través de estas herramientas, el Banco Nación acompaña a sus clientes en la reorganización de sus compromisos financieros, brindando soluciones que favorecen una administración ordenada, previsible y sostenible de su economía personal”

El banco hará una evaluación personalizada y evaluará de manera individual cada solicitud por equipos especializados del Banco Nación considerando el perfil del cliente, su situación económica y las características de las deudas a reestructurar.

Este enfoque posibilita brindar soluciones ajustadas a cada situación, fomentando una gestión prudente de las obligaciones financieras.

Banco de la Nación. Foto: Télam

Los clientes pueden acercarse a cualquier sucursal del Banco Nación para recibir orientación y conocer las alternativas disponibles, o bien consultar las condiciones a través del sitio web del banco, en la sección “préstamos personales”.

¿Cómo influyen los niveles de mora en las deudas de tarjetas de crédito?

La morosidad en los préstamos destinados a familias registró un incrementó del 3,3% en marzo del 2025 al 11,5% en marzo del 2026, alcanzando un nivel que no se observaba hacía más de veinte años. Aquellos préstamos que presentan el mayor índice de incumplimiento en los últimos quince años son los personales.

El BCRA realizó un Informe de Bancos que señala que la cartera irregular del financiamiento del sector privado llegó al 7%, con un aumento de 5 puntos frente al mismo período del año pasado.

Compras con tarjeta de crédito. Foto: Freepik

Por su parte, los créditos a hogares presentaron una morosidad triplicada en comparación interanual con un avance de 8,3 puntos porcentuales, mientras que frente al mes anterior mostró una suba de 0,3 puntos.

El segmento de familias presentó el mayor deterioro en materia de préstamos personales ya que el 14,2% presentó algún tipo de atraso en los pagos, 0,4 puntos más que en febrero.

En cuanto a los créditos hipotecarios, mostraron una tasa de morosidad del 1,4%, sin cambios respecto de la medición anterior.

Los préstamos prendarios registraron un incumplimiento del 6,9%, luego de incrementarse en 0,1 puntos porcentuales, mientras que las tarjetas de crédito presentaron un nivel de mora del 11,7%, también con una suba de 0,1 puntos frente al mes previo.