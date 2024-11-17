Candela Vetrano y Andrés Gil compartieron imágenes de su primer hijo: qué nombre le pusieron

"Te amamos, gracias por elegirnos", fueron las palabras que escribió la actriz en su publicación de Instagram, acompañada de una galería de tiernas fotografías en familia.

Andrés Gil y Candela Vetrano fueron padres. Foto: Instagram @candelivetrano.

Los actores Candela Vetrano y Andrés Gil compartieron este domingo las primeras imágenes públicas de su primer hijo, a quien decidieron llamarlo Pino.

El hijo de Cande Vetrano y Andrés Gil se llama Pino. Foto: Instagram @candelivetrano.

"Pino. Te amamos, gracias por elegirnos“, fueron las palabras que escribió la actriz en su publicación, acompañada de una galería de tiernas imágenes en familia.

Y agradeció emocionada: "Estamos extasiados de amor. Gracias por sus mensajes de corazón". Justamente, en las fotos, se puede apreciar la felicidad de ambos.

La bienvenida a Pino, el hijo de Cande Vetrano y Andrés Gil. Foto: Instagram @candelivetrano.

Rápidamente, el posteo en Instagram acumuló más de 450 mil ‘Me Gusta’ y más de ‘500 comentarios’, ya que revelaron el nombre que, hasta hoy, era un misterio.

Dos generaciones unidas

En este marco festivo, algunos famosos comentaron la publicación. Entre ellas, Gimena Accardi quien escribió desde su cuenta de Instagram: "Bienvenido, Pinito“.

Cande Vetrano, Andrés Gil y su hijo Pino. Foto: Instagram @candelivetrano.

Por su parte, Manu Viale comentó: "Te amo Pinito. Tus papás son lo máximo“. En tanto, Mary Del Cerro también destacó que ama mucho a la familia.

Por otro lado, varios fanáticos destacaron que Pino es el bebé que "une dos generaciones“, porque porque Vetrano trabajaba en 'Casi Ángeles' y Gil en su competencia, 'Patito Feo‘.