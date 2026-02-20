Cuándo se estrena la tercera temporada de Euphoria. Foto NA.

Hollywood está de luto. La muerte de Eric Dane, a los 53 años, generó conmoción en la industria y entre los fanáticos de la televisión. Reconocido por sus trabajos en series icónicas, el actor formaba parte del universo de Euphoria, donde interpretó a Cal Jacobs, uno de los personajes más complejos y controvertidos de la historia.

En medio del impacto por la noticia, muchos seguidores comenzaron a preguntarse qué ocurrirá con la tercera temporada de la serie y si el actor llegará a aparecer en los nuevos episodios.

Eric Dane murió a los 53 años.

La cadena confirmó que la tercera temporada debutará en abril de 2026, más de cuatro años después del explosivo final de la segunda entrega, emitida en 2022. La larga espera había generado especulaciones y rumores, pero ahora el regreso ya tiene fecha oficial.

El papel de Eric Dane en la temporada 3 de Euphoria

Eric Dane formó parte del elenco desde la primera temporada, interpretando a Cal Jacobs, el padre de Nate. Su personaje atravesó uno de los arcos narrativos más intensos de la serie, marcado por secretos, conflictos familiares y una profunda crisis personal.

Euphoria - 3 Temporada | Tráiler en español Oficial | HBO Max

Según trascendió, el actor había grabado escenas para la tercera temporada antes de su fallecimiento, por lo que su participación estaría incluida en los nuevos capítulos. Esto convierte a la próxima entrega en un estreno especialmente significativo para los seguidores de la ficción.

La serie también vivió otra pérdida en 2023 con la muerte de Angus Cloud, quien interpretaba a Fezco. Su partida impactó profundamente al elenco y al público, y obligó a la producción a replantear parte del desarrollo de la historia.

De qué trata Euphoria, la serie de HBO Max

Euphoria es un drama juvenil que explora la vida de un grupo de adolescentes atravesados por problemáticas actuales como las adicciones, la identidad, la salud mental, el deseo, la violencia y la presión social. La historia está narrada principalmente desde la mirada de Rue Bennett, interpretada por Zendaya, una joven que lucha contra la drogadicción mientras intenta reconstruir su vida.

De qué trata Euphoria. Foto: Prime Video.

Con una estética visual impactante, una narrativa cruda y personajes complejos, la serie se convirtió en un fenómeno cultural desde su estreno en 2019. Ahora, con su regreso confirmado para abril de 2026, la tercera temporada promete una nueva etapa para los protagonistas y un capítulo emotivo tras la muerte de uno de sus actores.