Foto: Instagram julen.katzyfans

El actor español Julen Katzy, conocido por su papel protagónico en la serie de Netflix, “Valle Salvaje”, sorprendió al contar que actualmente trabaja en un balneario de San Clemente del Tuyú, en la costa bonaerense.

En entrevistas con distintos programas de televisión, Katzy explicó que decidió viajar a la Argentina impulsado por el deseo de vivir una experiencia diferente, lejos de los sets de grabación.

Foto: Instagram julen.katzyfans

En cuanto a su presente, aseguró que se siente cómodo y entusiasmado con el cambio. Katzy dijo que le gustan las costumbres y la forma de vida de los argentinos, y que está disfrutando descubrir un estilo de vida nuevo.

El actor contó que es amigo del sobrino del dueño del balneario, quien le ofreció trabajo armando y desarmando carpas todas las mañanas. Además, por las noches se desempeña como mozo en una pizzería. A cambio, recibe alojamiento y comida.

Foto: Instagram julen.katzyfans

Respecto a la reacción de la gente cuando lo reconoce, el actor comentó que muchos se sorprenden al verlo trabajando fuera del ámbito artístico, pero que lo toma con naturalidad y suele sacarse fotos con quienes se lo piden.

Finalmente, reflexionó que prioriza las experiencias por sobre el dinero y destacó la calidez de los argentinos. “Me impresionó lo abiertos que son y las ganas que tienen de ayudar”, expresó, y dijo que es algo que le gustaría llevarse como aprendizaje a España.

¿Quién es Julen Katzy?

Julen Katzy es un actor español de 21 años que ganó notoriedad internacional por su papel protagónico como Leonardo de Guzmán en la serie de época “Valle Salvaje”, una de las producciones más vistas de Netflix en 2025.

Foto: Instagram julen.katzyfans

Tras terminar su participación en la ficción, Katzy sorprendió al decidir dejar momentáneamente la actuación para vivir una experiencia distinta en la Argentina.

Actualmente se encuentra en San Clemente del Tuyú, donde trabaja en un balneario armando carpas durante el día y como mozo por las noches, buscando integrarse en la vida cotidiana y explorar nuevos caminos personales más allá de los sets de grabación.