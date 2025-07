Opens in new window

La terminante decisión de Alex Caniggia tras el ataque de Charlotte a Melody Luz

La hija de Mariana Nannis trató a la pareja de su hermano de “payasa” y la acusó de querer desunir su familia.

Alex y Charlotte Caniggia Foto: NA

La polémica relación entre Alex Caniggia y Melody Luz suma un nuevo capítulo tras el reciente enfrentamiento entre Charlotte y su cuñada. Tras las declaraciones de la bailarina en el stream de Martín Cirio, la influencer acusó a la pareja de su hermano de querer desunir su familia.

Melody Luz y Alex Caniggia. Fotos: Instagram @melodyluz/@alexcaniggia

Todo inicio cuando Melody se sinceró sobre su vínculo con Charlotte Caniggia, donde opinó que ella es “peleona” y que necesita terapia porque suele autoboicotear sus relaciones. Las declaraciones no le cayeron bien a la hija de Mariana Nannis, quien tomó bando por su madre y le contestó con todo en sus historias de Instagram.

“Payasa sos, das asco”, lanzó. Además, revivió un viejo enfrentamiento entre su madre y la pareja de su hermano: “Querías usurpar y quedarte con el depto del Faena y gracias a dios mi mamá se avivó. Ojo de loca, no se equivoca. Mejor me callo. Que tengan una linda noche”.

Qué hizo Alex Caniggia tras la respuesta de Charlotte a Melody Luz

Tras las historias de su hermana melliza, el streamer tomó una terminante decisión con respecto la situación: la bloqueo de sus redes sociales.

Además, posteó un video en su cuenta de Instagram informadole a sus seguidores que tomó bando por su familia.

“No voy a permitir que le falten el respeto, primero a la mujer de mi vida, a Melody. Segundo, no voy a permitir que se metan con mi familia, o sea Venezia y Melody, la familia que yo forme. Yo no voy a permitir nada de esto, así que block y chau. Hasta nunca”, cerró.