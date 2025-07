Opens in new window

“¡A la gilada ni cabida!”: el letal mensaje de Alex Caniggia contra Charlotte y Mariana Nannis

La familia Caniggia-Nannis está atravesando un conflicto familiar mediático y ninguno da el brazo a torcer. Qué pasó en las últimas horas.

Alex Caniggia. Foto: Instagram.

La sorpresiva reconciliación entre Alex Cannigia y Melody Luz generó una lluvia de opiniones de los usuarios y revivió un viejo conflicto con Mariana Nannis, quien se manifestó en contra de la pareja.

En ese sentido, la mamá de Alex utilizó sus redes sociales para expresar su desagrado ante la vuelta de la pareja y apuntó contra su nuera, quien también le respondió por el mismo medio. Como si fuera poco, Charlotte, hermana melliza de Alex, también realizó fuertes declaraciones en contra de su cuñada, en las cuales la acusó de violenta y de querer usurpar un departamento que la familia tiene en el Hotel Faena. Horas después de su publicación, su hermano la bloqueó de sus redes sociales.

Alex Caniggia mostró la buena relación que tiene con su padre. Foto: Instagram.

La reacción de Alex Caniggia

Este fin de semana, Alex Caniggia sorprendió al mostrarse junto a su padre Claudio Paul Caniggia en una foto familiar que publicó en sus redes sociales, dejando un peculiar mensaje dirigido a su madre y hermana por meterse en su relación.

“Bueno, gente. No opinen de la pareja de vuestros hermanos, hermanas, primos, tíos. Porque como por ahí a vos te cae para el culo la pareja de tu hermano, la pareja de tu hermana, la pareja de tu tío, de tu viejo, de tu vieja. No tenés por qué opinar. O también sino de un amigo. No tenés por qué opinar, porque esa su vida es su amor y vos no tenés por qué meterte en ese terreno. Gente. Mensaje claro”, opinó.

El enojo de Alex Caniggia. Video: Instagram.

Por último y mirando fijo a la cámara, el influencer cerró su mensaje: “Y me olvidé de decirles algo más importante: ¡a la gilada ni cabida!”

Además, publicó una imagen junto a su padre jugando con su hija Venezia, dedicándole unas dulces palabras: “Mi viejo, que me enseñó a caminar, ahora le enseña a mi hija a soñar. Tres generaciones, un mismo AMOR. LA FAMILIA LO MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO”.