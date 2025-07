Opens in new window

El Chavo del 8 llega al streaming: en qué plataforma se podrá ver

La icónica serie cómica mexicana podrá disfrutarse desde cualquier rincón del mundo.

El "Chavo del 8" llega a Netflix. Foto: Web.

La serie mexicana “El Chavo del 8″, una de las más icónicas comedias del mundo entero que es popular desde hace más de 50 años y ha atravesado a gran cantidad de generaciones de personas arriba a Netflix para que sus usuarios puedan reír con las aventuras del Chavo, Quico, Don Ramón, la Chilindrina, Doña Florinda, el Señor Barriga, el Profesor Jirafales, la Bruja del 71, entre otros destacados personajes.

El "Chavo del 8" disponible en Netflix. Foto: NA.

Creada por Roberto Gómez Bolaños -quien además se pone en la piel del entrañable Chavo- es que esta serie de rotundo éxito cautivó a los líderes de Netflix para hacerse de su contenido.

“¡Interpretado por el súper comediante Chespirito! Sí, el programa número uno de la televisión humorística llega a Netflix el 11 de agosto”, fue el anuncio en las redes sociales de la plataforma de streaming.

Esta llegada del “Chavo” a Netflix se da aproximadamente dos meses después de que Max estrenara “Chespirito: sin querer queriendo”, la serie con actores actuales que retrata la vida y obra de Gómez Bolaños, quien falleció hace más de 10 años, en noviembre de 2014, a los 85 años.

La cruda posición es la que Florinda Meza aparece en “Chespirito: sin querer queriendo”

La actriz que interpreta a Doña Florinda, Florinda Meza, es una de las más “golpeadas” en la serie “Chespirito: sin querer queriendo”. Es que en estos capítulos que ha estrenada Max, quien fuese esposa de Gómez Bolaños quedó retratada como -cuanto menos- una persona en quien no se puede confiar en demasía.

Florinda Meza le dio vida a Doña Florinda.

Por ello, Florinda Meza anunció que tendrá su propio documental, “Atrévete a vivir”, con el que buscará contar su versión de los hechos durante los años de vigencia del “Chavo del 8″ y los posteriores, cuando el programa acabó.

Esta nueva historia fue producida por Roberto Gómez Fernández, hijo menor de Roberto Gómez Bolaños, quien decidió exponer lo que muchos conocen pero que trata de uno de los momentos de mayor polémica en la vida de su padre: el inicio de la relación entre Florinda Meza y él, pese a que él estaba casado con otra mujer.

Cabe recordar que ellos dieron a conocer su noviazgo cuando se hizo oficial el divorcio de Roberto Gómez Bolaños de la madre de sus hijos en 1989. Sin embargo, su vínculo amoroso con Florinda había comenzado en la década del ‘70 y en un principio surgió como una relación prohibida.

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños.

Además, Florinda Meza estaba en pareja con el director del “Chavo del 8″, Enrique Segoviano, algo que también generó disputas al interior del programa.

"No pueden usar ni mi historia, ni mi vida, ni mi nombre libremente. No estoy demandando, pero tampoco apruebo este proyecto", afirmó Florinda sobre la actual serie de Max, claro está, no es una historia que despierte tantas risas como su papel de Doña Florinda.