Florinda Meza le contó a Moria Casán la primera vez que tuvo sexo con Roberto Gómez Bolaños

La actriz reconocida por su papel de Doña Florinda en la serie “El Chavo del 8″ fue entrevistada por Moria Casán y habló de todo. Qué dijo sobre su relación con el actor.

Doña Florinda y el Chavo del 8. Foto: gentileza Televisa.

Florinda Meza, reconocida por interpretar a Doña Florinda en la serie “El Chavo del 8″, visitó el programa de Moria Casán y habló de todo, hasta de la primera vez que tuvo sexo con Roberto Gómez Bolaños y sorprendió a todos.

La artista contó que la cita romántica sucedió en un hotel chileno el 12 de octubre de 1977, después de haber estado bailando y cantando en un bar de ese mismo lugar. “Fue esa vez y nunca más volvió a suceder. No se me tiró encima ni me besó. Hablaba del gran vacío que tenía adentro”, reveló sobre la previa al acto sexual.

Después de ese encuentro, Florinda contó que no quiso volver a repetirlo: “Estaba aterrada. Me di cuenta que había dado un paso poco inteligente. Si seguíamos haciendo el amor se iba a perder el climax. Ser su amante no era mi meta, por eso no tuvimos nada más hasta que se fue de su casa”.

Roberto Gómez Bolaños abandonó su casa y se fue a vivir con Florinda

La actriz contó que el actor se fue con un bolso lleno de lapiceras y cuadernos, y una máquina de escribir, pero no tenía nada de ropa. Cuando se instaló en su casa, ella misma se encargó de comprarle todo.

Moria Casán entrevistó a Florinda Meza y hablaron de todo. Foto: eltrece.

“Le dije que no quería ser una más de sus mujeres, quería ser ‘la’ mujer. A eso me contestó que cuando el vaso está lleno no le cabe nada más. Su exmujer me llamó una vez, pero me dijo que su coraje no era conmigo, sino con él. Era una mujer celosa Graciela, pero tenía razón en serlo”, remarcó Florinda.

Tras las preguntas de Moria Casán, Florinda Meza reveló que luego volvió a tener sexo con Roberto en su casa y que más de una vez se bañaron juntos y lo hicieron en la ducha. “Después de su muerte no volví a tener relaciones con nadie”, expresó la actriz.

El fallecimiento de Chespirito

Antes de terminar la entrevista, Florinda Meza contó cómo falleció Roberto Gómez Bolaños: “Roberto ya no hablaba. Al momento de irse tenía una mirada linda y una sonrisa. Exhaló y se fue. Murió en mi casa. Tenía Parkinson”.

Luego, reveló: “Lo que más extraño de él es conversar y bailar. No me gusta que ensucien su memoria”.