El reencuentro más esperado: Chayanne vuelve a la Argentina en 2026 con su tour “Bailemos Otra Vez”

El ídolo del pop romántico latino anunció su regreso al país con un show que promete emoción, baile y reencuentro con uno de sus públicos preferidos. Todos los detalles sobre su presentación, en esta nota.

Chayanne vuelve a la Argentina. Foto: Instagram / chayanne.

Después de más de cinco años lejos de los escenarios argentinos, Chayanne confirmó su esperado regreso. El ícono de la música latina se presentará el 24 de febrero de 2026 en el Estadio Arena de Buenos Aires, y el 27 de febrero en Córdoba, en el marco de su gira internacional “Bailemos Otra Vez Tour”. La producción estará a cargo de Fenix Entertainment y CMN, y las entradas estarán disponibles desde el lunes 4 de agosto a través del sitio oficial del estadio.

El tour, que ya agotó entradas en Estados Unidos y Canadá, incluye una combinación perfecta entre los clásicos que lo consagraron y los nuevos temas que marcan su presente artístico. El repertorio incluirá baladas eternas como “Un siglo sin ti”, “Y tú te vas” y “Atado a tu amor”, sin dejar afuera los infaltables hits bailables “Torero”, “Provócame” y “Dejaría todo”. También presentará sus más recientes sencillos: “Te amo y punto”, “Bailando bachata” y “Como tú y yo”, que forman parte del disco con el que reafirma su vigencia musical.

Anuncio de Chayanne sobre sus shows en Argentina. Foto: Instagram / chayanne.

Con más de 50 millones de álbumes vendidos, una trayectoria que supera las cuatro décadas y decenas de números uno en la lista Billboard Hot Latin Songs, Chayanne es sin duda uno de los artistas latinos más influyentes de todos los tiempos. Dueño de una imagen fresca, un carisma arrollador y una conexión genuina con el público, el artista continúa renovando su vínculo con cada presentación.

Cómo conseguir entradas para ver a Chayanne en Buenos Aires

El show del 24 de febrero de 2026 en el Estadio Arena promete ser una de las fechas más esperadas del año, y las entradas estarán disponibles a través de la web oficial. A continuación, el paso a paso para no quedarse afuera:

Anotate para la preventa: desde el lunes 4 de agosto a las 10:00 AM, se habilitará una preventa exclusiva que durará 48 horas o hasta agotar stock. Para acceder, es necesario registrarse previamente en la página oficial del recinto. Creá tu cuenta o iniciá sesión: ingresá a la web, asegurate de tener tu cuenta activa o creá una nueva si todavía no la tenés. Seleccioná tu ubicación: una vez habilitada la venta, elegí la zona del estadio donde querés estar. Hay opciones para todos los gustos: desde plateas bajas hasta sectores preferenciales con mejor vista al escenario. Finalizá la compra: elegí tu método de pago y confirmá tu entrada. Podés optar por imprimir tu ticket, llevarlo en formato digital o retirarlo por boletería según la opción habilitada. Estate atento a la venta general: si no llegás a la preventa, la venta general se habilitará inmediatamente después de su finalización, siempre a través del mismo portal.

Chayanne

Chayanne y una historia de amor con la Argentina

El regreso de Chayanne a los escenarios argentinos no es solo un evento musical: es un reencuentro con un país que lo adoptó como uno de los suyos. A lo largo de su carrera, el artista forjó un lazo profundo y emocional con su público argentino, que lo acompaña con fervor y entusiasmo desde los inicios.

“Será pronto”, prometió en una entrevista, al hablar de su vuelta. “Tengo muy lindos recuerdos de mis giras por la Argentina con el abrazo de la gente que baila y canta cada una de mis canciones”. Su paso por el país siempre estuvo marcado por estadios llenos, ovaciones y momentos inolvidables que quedaron en la memoria de sus fanáticos.

Sin embargo, su relación con Argentina va más allá del escenario. Chayanne grabó en el país algunos de sus videoclips más emblemáticos, como “Y tú te vas” y “Torero”, este último filmado en pleno centro porteño. “Con este último seguramente muchos se enojaron porque cortamos el tráfico”, recordó entre risas para una entrevista con La Viola, dejando en claro el cariño con el que guarda cada uno de esos recuerdos.

También confesó un detalle que enorgullece a sus seguidores locales: la coreografía de “Provócame” (sí, esa que quedó grabada en la memoria de toda una generación) nació en territorio argentino. “Ese paso fue creado en la Argentina. Muchos creen que es mío, pero lo aprendí en una de mis visitas, con el tiktok de la época”, dijo, haciendo referencia con humor a aquellos años.

A su vez, el cantante puertorriqueño expresó tener un aprecio genuino por la cultura argentina: “Se me hace muy simpático el acento de ustedes, las comidas, y agradezco todo el apoyo que me dieron a lo largo de mi carrera”, expresó. Su conexión con el público nacional es recíproca, emocional y auténtica, y esta nueva visita no hará más que reforzarla.

“Provócame”, la novela que unió a Chayanne con la ficción argentina

En el año 2001, Chayanne fue protagonista de la telenovela “Provócame”, producida por Telefe y emitida en el horario central. La ficción lo unió a Araceli González en una historia romántica que incluía música, drama y pasión, y la cual se convirtió en un hito televisivo por varios motivos: fue la primera vez que el artista puertorriqueño asumía un papel protagónico en una telenovela argentina y también uno de los últimos grandes éxitos de la televisión abierta con un cantante internacional como figura.

Chayanne y Araceli González en "Provocame". Foto: YouTube.

Chayanne interpretaba a Pedro Balmaceda, un joven que llega desde Miami a Argentina como cuidador de un prestigioso caballo de salto llamado Chocolate, el que la familia Linares acaba de comprar para participar en una próxima competencia. Apenas pone un pie en la estancia “La Esperanza”, conoce a dos mujeres que se disputarán su amor: Ana Laura Villalobos Kent (Araceli González) y Marisol Anzóategui (Romina Yan).

La novela se grabó íntegramente en Argentina, y su emisión fue acompañada por el éxito del tema “Provócame”, que además fue la cortina musical del programa.