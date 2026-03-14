Chayanne hizo vibrar al estadio Vélez Foto: Fotografía: @simon_canedo

Chayanne decidió cerrar su paso por Argentina a lo grande: con un show con entradas totalmente agotadas en el estadio Vélez Sarsfield. Allí, cantó sus grandes clásicos, algunos temas de su nuevo disco y recordó estar agradecido con nuestro país, ya que el recibimiento de los fans fue total.

Tras cinco funciones sold out en el Buenos Aires Arena y dos conciertos en el Instituto Atlético Central Córdoba, el artista volvió a demostrar su profundo vínculo con el público que lo esperaba de vuelta en la Ciudad de Buenos Aires en una noche cargada de emoción y energía. Desde el primer momento de su aparición en el escenario, fue ovacionado por miles de fanáticas que alzaban sus carteles, vinchas, luces de colores y un dress code acorde a la noche.

Chayanne hizo vibrar al estadio Vélez Foto: Fotografía: @simon_canedo

El espectáculo tuvo la apertura del cantante Maxi Espíndola, quien ya había teloneado a Chayanne en otros shows. Con la producción de Fénix Entertainment y una sólida banda en vivo, el cantante puertorriqueño recorrió gran parte de su repertorio rodeado de bailarines y coristas, que hicieron vibrar al estado con sus canciones históricas.

La noche comenzó con un compilado de Bailemos otra vez, Salomé y Bum bum, donde se pudo ver toda la importante escena del escenario, con tarimas, luces y varias pantallas gigantes. El espectáculo, tuvo el punto justo entre las baladas emotivas de siempre y los ritmos más bailables de Latinoamérica.

Chayanne hizo vibrar al estadio Vélez Foto: Fotografía: @simon_canedo

Un show lleno de clásicos, entradas agotadas y un invitado muy especial

Vestido completamente de negro y con una camisa brillante, Chayanne mantuvo una energía arrolladora sobre el escenario con canciones como Provócame y Caprichosa. Además, no pudieron faltar los clásicos de radio como Baila, Baila y la desgarradora Y tú te vas, dos hitos del pop latino.

Visiblemente emocionado, Chayanne se expresó ante sus fans argentinas: “Son cosas que uno no espera, es increíble. Gracias por abrirnos las puertas de sus casas con tanto amor. Todo esto se hizo con cariño y para ustedes. Ustedes manden que yo obedezco”.

Además, recordó toda su carrera y mencionó todos sus pasos por Argentina, al recordar que la canción “Torero” fue grabada en el barrio de San Telmo, donde tuvieron problemas con la policía por haber cortado varias calles sin ningún tipo de permiso.

El repertorio siguió con baladas y clásicos como Yo te amo, Volver a nacer, Completamente enamorados y Fiesta en América, que desató una ovación generalizada al proyectar la bandera argentina en las pantallas grandes. Pero sin embargo, uno de los momentos más explosivos lo tuvo la presencia del cantante cordobés Luck Ra en el escenario, donde cantaron “Un siglo sin tí” versión cuarteto.

Chayanne hizo vibrar al estadio Vélez Foto: Fotografía: @simon_canedo

El cierre estuvo a cargo de uno de sus himnos más emblemáticos, Torero, que puso a todo el estadio de pie, lleno de ovaciones, llantos y mucha fiesta. Chayanne, cercano a su público, agradeció una vez más y prometió regresar pronto. Tras su exitoso paso por la Argentina, el “Bailemos otra vez Tour 2026” continuará por República Dominicana, México y España, llevando su espectáculo a miles de fanáticos alrededor del mundo.