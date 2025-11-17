Chayanne anunció nueva fecha en el estadio Vélez: cuándo y dónde sacar las entradas para su sexto show

El artista volverá al país tras más de 5 años sin presentarse en el marco de su tour “Bailemos Otra Vez”, una gira que combina sus nuevas canciones con los hits que marcaron generaciones.

Chayanne. Foto: NA.

Chayanne volvió a generar furor en Argentina. Luego de agotar 5 shows en el estadio Arena para el 2026, agregó nueva fecha en Buenos Aires, pero esta vez a lo grande: el 13 de marzo en el estadio Vélez.

A más de cinco años sin presentarse en la Argentina, el artista volverá en el marco de su tour “Bailemos Otra Vez”, una gira que combina sus nuevas canciones con los hits que marcaron generaciones.

Chayanne anunció show en Estadio Vélez Sarsfield. Foto: Instagram.

La preventa exclusiva para clientes del Banco Galicia comenzará este martes 18 de noviembre, a las 12 horas. Mientras que la venta general arrancará el jueves 20 y a la misma hora a través de la página oficial de Entrada Uno.

La gira internacional de Chayanne

La gira “Bailemos Otra Vez Tour” no solo presenta canciones del nuevo álbum, sino también éxitos de su carrera como “Un siglo sin ti”, “Y tú te vas”, “Provócame” y “Atado a tu amor”.

Además, Chayanne incluirá en su lista de clásicos como “Torero” y “Dejaría todo”, junto a nuevos éxitos como “Bailando bachata”, “Como tú y yo” y “Te amo y punto”, con la intención de guiar a su público por un recorrido emocional a través de su música.

Chayanne, con más de 50 millones de álbumes vendidos, es uno de los creadores e intérpretes con más canciones en el primer lugar de la lista Billboard Hot Latin Songs en más de 40 años de exitosa carrera. Se ha consagrado, así, como uno de los mayores artistas latinos a nivel mundial y ha sido sin duda el pionero en combinar el arte del canto con el baile.