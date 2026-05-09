Folklore. Foto: Instagram @sociedadruralargentina

A días de una nueva celebración patria, el folklore vuelve a ocupar un lugar central en la agenda cultural con una propuesta que mezcla música en vivo, gastronomía regional y espíritu criollo. En la previa del 25 de Mayo, se realizará una nueva edición de Huayra Festival de Folklore, un evento pensado para disfrutar en familia y vivir una jornada al aire libre con artistas, danzas tradicionales y costumbres bien argentinas.

Huayra Festival de Folklore: cuándo y dónde se lleva a cabo

La cita será el próximo domingo 24 de mayo, de 12 a 23 horas, en Oldskull Park, en una jornada que buscará reunir a amantes del folklore, las peñas y las tradiciones criollas en un entorno natural. Inspirado en el dicho popular “Dios los cría y el viento los amontona”, el festival toma su nombre de la palabra quichua Huayra, que significa “viento”, como símbolo de encuentro, tradición y cultura popular.

Con un lineup de figuras destacadas del folklore argentino como Dúo Coplanacu, Orellana Lucca, Peteco Carabajal y Juanjo Abregú, además de actividades pensadas para todas las edades, el evento aparece como una de las propuestas más atractivas para vivir el fin de semana patrio a pura música y tradición. Además de los shows en vivo, el festival contará con espacios dedicados a la danza folklórica y una variada oferta de gastronomía regional que buscará recrear el espíritu de las clásicas fiestas criollas argentinas.

Dúo Coplanacu. Foto: Wikipedia.

Uno de los puntos fuertes de Huayra es su perfil familiar. Desde la organización remarcan que el objetivo es crear un espacio donde puedan convivir distintas generaciones alrededor de la música popular argentina. Por eso habrá entradas especiales para menores de entre 5 y 17 años, con acceso al sector general del predio.

En paralelo, quienes busquen una experiencia más exclusiva podrán optar por el sector VIP “Meet & Grill”, disponible únicamente para mayores de 18 años. Esta propuesta incluye acceso preferencial, dos consumiciones, una comida a elección y la posibilidad de compartir un momento con algunos de los artistas que participarán del festival. La celebración también contará con estacionamiento dentro del predio mediante un ticket aparte para automóviles.

Huayra Festival de Folklore. Foto: Instagram @huayrafolklore

Cuánto cuestan las entradas para Huayra Festival de Folklore

Las entradas ya se encuentran disponibles en distintas categorías:

Ingreso menores (5 a 17 años): $10.000

Entrada general mayores – Lote 4: $30.000

Meet & Grill Experiencia VIP (+18): $80.000

Parking para automóvil: ticket adicional para estacionamiento

En un contexto donde las peñas, festivales regionales y encuentros folklóricos vuelven a ganar protagonismo, Huayra apuesta a convertirse en una gran previa del 25 de Mayo. La combinación de música tradicional, comidas típicas y un ambiente festivo aparece como el plan perfecto para quienes quieren reconectarse con las raíces argentinas y vivir una jornada criolla distinta.

Con guitarras, bombos, danzas y espíritu patrio, el festival buscará transformar el fin de semana largo en una verdadera celebración de la cultura popular argentina.