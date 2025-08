Opens in new window

Preocupación en Hollywood: Francis Ford Coppola fue hospitalizado por una cirugía cardíaca en Roma

Si bien la intervención a la que el artista debía someterse fue planeada con gran antelación, debió ser internado antes de ingresar al quirófano.

Coppola, icónico director de cine Foto: NA

El icónico director cinematográfico, Francis Ford Coppola, quedó hospitalizado en el Policlínico Tor Vergata de Roma, esta tarde, a sus 86 años y, según informó el medio europeo La República, se trata de una cirugía cardíaca programada.

Francis Ford Coppola

Si bien la intervención a la que el artista debía someterse fue planeada con gran antelación, debió ser internado antes de ingresar al quirófano, por presentar fibrilación auricular, un tipo de arritmia en donde el corazón late de forma rápida y descoordinada.

¿Qué le pasó al director?

Tal como señalaron los portales europeos, el célebre director de “El padrino” y “Apocalypse Now” habría pasado parte del verano en Italia, en búsqueda de escenarios para su nueva película que, a su vez, iniciaría el rodaje en otoño.

Luego de haber recibido el premio Colonna d’Oro el pasado 14 de julio en el Festival de Cine de Magna Grecia, se conoció que quedó en venta la histórica casa del artista, en Los Ángeles, donde también vivió su nieta Gia.

La conversación, película dirigida por Ford Coppola y protagonizada por Gene Hackman. Foto X @killthecool

La noticia llega en medio de un desalentador panorama, ya que recientemente, el cinco veces ganador del Oscar explicó que gastó sus “últimos 100 millones de dólares” para producir el film “Megalópolis” (2024): “Sé que suena raro, pero normalmente la gente que hace cosas así tiene mil millones de dólares. Financieramente, es un poco complicado”.

No obstante, su ambición llegará aún más lejos con su próximo estreno “Glimpses of the Moon”, aunque el mismo artista explicó que ya tiene en mente su colosal obra final “Distant Vision”, el proyecto al que más peso espera poner en su carrera con un rodaje en “riguroso directo”.