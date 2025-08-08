Quién es quién en “En el Barro”, el spin-off de El Marginal: todos los personajes de la nueva serie

Llega a la plataforma el próximo 14 de agosto y promete ampliar el universo carcelario creado por Sebastián Ortega. Conocé quiénes son las protagonistas y qué historias traen a La Quebrada.

Los personajes de "En el barro". Foto: Instagram @barrook

“El Marginal” marcó un antes y un después en la ficción argentina. Con una mirada cruda y sin filtros sobre el sistema penitenciario, supo capturar la atención del público con personajes intensos, giros imprevisibles y una narrativa que dejaba sin respiro. Ahora, Netflix redobla la apuesta con “En el Barro”, un nuevo capítulo dentro de ese universo narrativo, esta vez centrado en una cárcel de mujeres.

La serie, que estará disponible desde el 14 de agosto, se propone explorar nuevas dinámicas de poder, alianzas, traiciones y resistencia desde una mirada femenina, con una atmósfera tan asfixiante y violenta como la de su antecesora. A continuación, los personajes principales de esta historia y quiénes les dan vida.

Las mujeres de “En el barro”: quién es quién

Valentina Zenere es Marina Delorsi

Una joven que pasó de ser promesa universitaria a modelo, dejando su hogar para perseguir el éxito en Buenos Aires. Su vida cambia drásticamente cuando es acusada de matar a su pareja, el hijo de un empresario poderoso. En prisión, su atractivo se vuelve un arma de doble filo. Busca sobrevivir mientras intenta demostrar su inocencia, aunque el encierro la transformará profundamente.

Los personajes de "En el barro". Foto: Instagram @barrook

Ana Garibaldi es Gladys Guerra

Viuda del icónico Mario Borges, Gladys llega a La Quebrada con un solo objetivo: salir para cuidar a su nieto. Con años de experiencia en el mundo criminal, entiende cómo moverse en ese microcosmos y no duda en ejercer su autoridad. Lidera a “Las Embarradas” y enfrenta nuevamente a Antín, ahora desde un lugar de desventaja.

Los personajes de "En el barro". Foto: Instagram @barrook

Ana Rujas es Amparo “La Gallega” Vilches

Nacida en el seno de una familia adinerada española, su vida dio un giro radical tras enamorarse de un ladrón profesional. Juntos formaron una banda delictiva en Argentina. Capturada tras una fuga fallida, Amparo se muestra altiva frente al resto de las internas, sin miedo a disputar el poder.

Los personajes de "En el barro". Foto: Instagram @barrook

Carolina Ramírez es Yael Rubial

Colombiana, migró a Argentina con su hija para escapar de la pobreza. En su intento, aceptó ser mula para un grupo narco. Fue arrestada al llegar a Ezeiza y su hija quedó bajo guarda judicial. Yael lucha desde el encierro para reencontrarse con ella.

Los personajes de "En el barro". Foto: Instagram @barrook

Camila Peralta es Soledad Rodríguez

Criada en la marginalidad, empezó delinquiendo desde pequeña. Su historial incluye robos menores, pero una huida desafortunada terminó en una muerte accidental. Esa causa la llevó a recibir una condena ejemplar. En el penal, pasa desapercibida (por ahora).

Los personajes de "En el barro". Foto: Instagram @barrook

Erika de Sautu Riestra es la Dra. Olga Giuliani

Erika es una reconocida médica estética que logró fama entre figuras del alto perfil hasta que una seguidilla de denuncias por mala praxis la llevó a prisión. Ahora enfrenta las consecuencias de su ascenso meteórico y su estrepitosa caída.

Los personajes de "En el barro". Foto: Instagram @barrook

Lorena Vega es “La Zurda”

Seductora y estratégica, cayó en el mundo de la prostitución de la mano de su pareja y su cuñada, que manejaban un prostíbulo. Denunciados por trata, ella quedó encerrada con la “madama” y se convirtió en una figura de peso dentro del penal, con intenciones de arrebatarle el control a quien antes fue su mentora.

Los personajes de "En el barro". Foto: Instagram @barrook

Juana Molina es Piquito

Con un pasado en la calle y marcada por la adicción, Piquito es una figura impredecible dentro del penal. Aunque parece inofensiva, sus delirios siempre esconden verdades incómodas. Pulula por todos lados y conoce los secretos mejor guardados del encierro.

Los personajes de "En el barro". Foto: Instagram @barrook

Tatu Glikman es “La China”

Condenada por homicidio en el marco de una estafa tipo “viuda negra”, esta joven supo ganarse protagonismo en la cárcel gracias a su belleza y actitud. Pero su exposición también la pondrá en la mira de quienes ven en ella una amenaza o una oportunidad.

Los personajes de "En el barro". Foto: Instagram @barrook

Sinopsis oficial “En el barro”

Mientras son conducidas a la prisión de La Quebrada, Gladys Guerra “la Borges” y un grupo de condenadas sin historia previa en el mundo carcelario, viven una situación límite que las unirá para siempre. En el Barro relata la transformación de este grupo de detenidas que deberán enfrentar la vida en prisión, luchando contra la adversidad del régimen carcelario, con el desafío de conseguir su propio lugar, peleando por derechos y beneficios, y resistiendo el avasallamiento de las diferentes “tribus” que manejan el cotidiano de la cárcel. Sin buscarlo, se convertirán en “Las embarradas”.