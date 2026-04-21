Susana Giménez y Ricardo Darín fueron tapa de revistas en los '80 por su relación. Foto: Archivo

Se conocieron rodando una película en 1972. Susana Giménez y Ricardo Darín coincidieron en el set de “He nacido en la Ribera”, donde él encarnó al protagonista de joven y ella al interés romántico del mismo personaje en la adultez. Giménez, de 28 años, estelarizaba junto a Arturo Puig, Enzo Viena y Luis Tasca; y Darín, en cambio, estaba dando sus primeros pasos en el medio. Dicen que él quedó fascinado con ella, pero era apenas un adolescente: tenía 15 años.

Sin embargo el romance comenzó años después, cuando Susana ya se había separado de Carlos Monzón. Vivieron una intensa historia de amor durante casi nueve años, entre 1978 y 1987.

Cuando comenzó, ella tenía 34 y él 21, por lo que debieron superar las críticas por la diferencia de edad en tiempos en que no estaba bien visto que las mujeres tuvieran romances con hombres más jóvenes.

Susana Giménez y Ricardo Darín fueron tapa de revistas en los '80 por su relación. Foto: Archivo

Sin embargo, llegaron a convertirse en una de las parejas más icónicas de la farándula argentina de los ’80. Aunque la relación terminó, mantienen hasta hoy una estrecha amistad y un profundo cariño que se hizo extensivo a ambas familias.

El cariño mutuo y la química que aún mantienen traspasa la pantalla cada vez que se juntan.

La diferencia de edad no importó

Los 13 años de diferencia no impidieron que Susana y Ricardo tuvieran armonía en la pareja. Fueron tapa de muchas revistas a partir de que la relación se hizo oficial, en 1981. El actor confesó que entre ellos existía una unión única como pocas veces había sentido: “Tuvimos mucha conexión, mucha química. Éramos príncipe y mendigo, todo junto”. Los paparazzi los seguían por todos lados y ellos se lo tomaban bastante bien.

En 1983 estrenaron el musical “La mujer del año”, que estuvo tres temporadas en cartelera. Ahí fue cuando el protagonista de “El Eternauta” quiso consolidar la relación: “Una noche, en medio del escenario, le dije seamos pareja -reveló Darín-. Le propuse amor y todo eso y ella me sacó cagando”, agregó el actor, quien reconoció que su relación con Giménez le ayudó a progresar en otros aspectos, más allá del sentimental.

“Mi primer departamento lo tuve gracias a ella, cuando hicimos teatro juntos. Solo no lo hubiese logrado nunca”, contó al revelar que la diva lo asesoró en las inversiones.

Susana Giménez y Ricardo Darín fueron tapa de revistas en los '80 por su relación. Foto: Archivo

Después vendría el exitazo de “Sugar”, donde compartieron marquesina con Arturo Puig, nada menos que el actor que hizo el rol adulto de Darín en “He nacido en al Ribera”. Sin dudas fueron épocas gloriosas para ambos, tanto en lo artístico como en lo personal.

Por qué se separaron Susana y Darín

La pareja terminó en tan buenos términos que aún hoy mantienen su amistad. Siempre que pueden hablan bien del otro. La ruptura fue tan sorpresiva como el inicio del romance, pero sin dudas en buenos términos. Nunca contaron públicamente qué había sucedido aunque, con los años, dieron algunas pistas en diferentes entrevistas.

“Ricardo quería tener hijos y yo no, él quería ir a vivir a una casa y yo a un departamento. No le interesaba mucho la plata. Era una especie de romántico empedernido y me alegro de cómo va su vida. Ricardo y Florencia (Bas) son mis mejores amigos y a ella la adoro porque lo ha hecho muy feliz y le ha dado hijos”, reveló Giménez en una oportunidad.

Susana Giménez y Ricardo Darín fueron tapa de revistas en los '80 por su relación. Foto: Archivo

Así fue que el alejamiento llegó porque sus objetivos de vida eran diferentes: Darín cumplió su sueño de tener hijos y formar una familia, a diferencia de Susana, que no deseaba ser madre nuevamente. El se casó en 1988 con Florencia Bas, con quien tuvo al Chino y a Clarita. Hoy es un matrimonio muy consolidado.