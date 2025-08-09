Justicia, ética y suspenso: la serie coreana que se convirtió en el drama legal más visto del mundo en streaming

Con una trama que combina dilemas judiciales, tensiones éticas y un retrato realista del mundo legal, la producción se convirtió en un fenómeno internacional. Conocé qué la hace tan especial.

Serie coreana "El sinuoso camino del derecho". Foto: Netflix.

La plataforma Netflix vuelve a marcar tendencia en el mercado global del streaming con el estreno de “El sinuoso camino del derecho”, la producción surcoreana que, apenas días después de su debut, se consolidó como el k-drama más visto en el mundo.

Desde el 2 de agosto, la serie se mantiene en lo más alto del ranking internacional, atrayendo tanto a los fanáticos del género como a nuevos espectadores. La ficción se aleja de los clichés habituales para adentrarse en una narrativa donde el suspenso judicial convive con dilemas éticos y una intensa exploración del crecimiento personal.

Serie coreana "El sinuoso camino del derecho". Foto: Netflix.

¿De qué trata el k-drama “El sinuoso camino del derecho”?

Su trama gira en torno a Kang Hyo-min (Jung Chae-yeon), una joven abogada recién graduada que ingresa a uno de los bufetes más influyentes del país. Allí se encuentra bajo la mentoría de Yoon Seok-hoon (Lee Jin-wook), un profesional de impecable trayectoria, reconocido por su frialdad y exigencia extrema.

La dinámica entre ambos personajes es el corazón de la serie: un vínculo de aprendizaje, tensión y respeto mutuo, libre de elementos románticos, pero cargado de transformación personal. La ingenuidad y ética inquebrantable de Hyo-min contrastan con la visión pragmática y calculadora de Seok-hoon, generando situaciones que ponen a prueba sus límites profesionales y morales.

Uno de los puntos más elogiados por la crítica es el tratamiento realista y minucioso de los casos legales. “El sinuoso camino del derecho” aborda tramas complejas que incluyen fraudes corporativos, conflictos empresariales y homicidios con implicaciones políticas.

Cada episodio desafía al espectador a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y las zonas grises que surgen cuando la ley no alcanza para resolver los conflictos humanos.

Serie coreana "El sinuoso camino del derecho". Foto: Netflix.

El éxito internacional del k-drama confirma el creciente interés del público por producciones que combinan calidad narrativa, profundidad temática y un retrato fiel de profesiones altamente exigentes. Con un guion sólido, actuaciones destacadas y una producción cuidada al detalle, “El sinuoso camino del derecho” se posiciona como una de las series imprescindibles de 2025.