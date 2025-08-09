Se estrenó Blood of My Blood, la precuela de Outlander: todo lo que revelan los libros sobre los padres de Jamie y Claire

Trama está atravesada por el romance y los viajes en el tiempo: dos historias de amor que transcurren en distintas épocas se entrelazan de forma misteriosa.

Blood of my Blood Foto: Starz

Finalmente llegó el día y se estrenó Outlander: Blood of My Blood. La precuela promete una historia intensa y emotiva sobre los padres de Jamie y Claire, con romances atravesados por guerras, secretos y viajes en el tiempo.

“La serie se centrará en estas dos historias de amor paralelas ambientadas en dos períodos de tiempo diferentes, con los padres de Jamie en las Tierras Altas escocesas de principios del siglo XVIII y los padres de Claire en la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial", detalló ‘Starz TV’.

Por un lado, se explorará la relación de los padres de Claire, Julia Moriston y Henry Beauchamp; y, paralelamente, se profundizará en la apasionante historia de amor de los padres de Jamie, Ellen MacKenzie y Brian Fraser. Seguí leyendo para conocer a los personajes en profundidad.

Tráiler de Outlander: Blood of My Blood

El tráiler oficial de Blood of My Blood confirmaba que la esperada precuela mantendría intacto el espíritu de Outlander, con una trama cargada de romance, drama histórico y viajes en el tiempo.

El adelanto comienza con Henry Beauchamp (Jeremy Irvine) y Julia Moriston (Hermione Corfield), los padres de Claire, quienes sufren un accidente de auto cerca de las misteriosas piedras de Craigh na Dun. El suceso desencadena lo inesperado: Julia es transportada al año 1714, donde queda separada de su gran amor, Henry.

En esa misma época, en Escocia, se encuentran Brian Fraser (Jamie Roy) y Ellen MacKenzie (Harriet Slater), los padres de Jamie, quienes viven una intensa historia de amor atravesada por desafíos y obstáculos propios de su tiempo.

Paralelamente, en plena Segunda Guerra Mundial, Henry hará todo lo posible por reencontrarse con Julia, mientras ella y Ellen comparten momentos en Escocia del siglo XVIII, en una convivencia inesperada que despierta aún más el interés de los fans.

Con este adelanto, no solo se confirma el regreso de los viajes en el tiempo, sino también un cruce inédito: los padres de Jamie y Claire llegan a conocerse, lo que enciende las expectativas de los seguidores de la saga.

La historia de los padres de Claire Fraser

Gracias a su aparición en los libros de Diana Gabaldon, sabemos que los padres de Claire murieron en un accidente de tránsito cuando ella tenía solo cinco años, quedando huérfana. Tras esta tragedia, fue adoptada por su tío Quentin Lambert Beauchamp, un reconocido arqueólogo e historiador.

Blood Of My Blood, la precuela de Outlander. Foto: Instagram @outlander_starz / @hollywoodreporter

Si bien en un primer momento considera que lo mejor para su sobrina es inscribirla en un internado, ante la rotunda oposición de ella cambia rápidamente de idea. De esta forma, Claire creció viajando por el mundo junto con su tío, mientras él realizaba su trabajo

En los libros, Claire recuerda que su madre, Julia Moriston, tenía treinta y dos años cuando murió. En cuanto a la apariencia física de su madre, su tío Lamb le dijo a Claire que su madre tenía los mismos ojos que Claire: de un marrón claro y dorado. En una de las pocas fotografías que se conservan de Julia, Claire ve “ojos cálidos y una boca delicada” y con las imágenes que adelantaron de la serie podemos comprobar que lo que dice tío Lamb es cierto.

Blood Of My Blood, la precuela de Outlander. Foto: Instagram @outlander_starz / @hollywoodreporter

Por su parte, su padre, Henry Beauchamp, “era moreno”, lo que podría referirse tanto a su tez como a su cabello. Al hablar con Jamie sobre posibles nombres para su bebé, Claire recuerda que el nombre completo de su padre era Henry Montmorency Beauchamp, aunque ella, decidida, descarta la idea de ponerle a su hijo cualquiera de esos nombres.

Claire conoció a Frank Randall, profesor e historiador, cuando él fue a consultar a su tío sobre un trabajo. Se casaron en 1937, y durante los primeros años de su matrimonio, Claire continuó su vida nómada junto a Frank, quien, aunque no realizaba trabajos de campo, enseñaba en diversos lugares.

La historia de los padres de Jamie Fraser

Los padres de Jamie tienen más lugar en los libros. Ellos tuvieron una historia de amor al más puro estilo Romeo y Julieta: Ellen MacKenzie estaba destinada a un matrimonio concertado con un hombre rico, pero terminó fugándose con Brian Fraser, el padre del protagonista.

Brian Fraser era hijo ilegítimo de Simon Fraser, el 11vo Lord Lovat, por lo que pertenecía al Clan Fraser de Lovat. Tenía seis medios hermanos y seis medias hermanas, producto de los otros matrimonios de su padre.

Por su parte, Ellen MacKenzie es la hija mayor del Clan MacKenzie y era la consentida de su padre Jacob, lo que unido a su fuerte y decidido carácter la hizo mantenerse soltera más tiempo de lo común para su época.

Tras la muerte de su padre en 1713, se celebró en el castillo Leoch la Reunión de Clanes, donde sus hermanos deciden casarla. Sin embargo, esto no sucede, ya que allí conoce a su gran amor, Brian Fraser con quien decide fugarse al rechazar al pretendiente que sus hermanos eligieron para ella.

Blood Of My Blood, la precuela de Outlander. Foto: Instagram @outlander_starz / @hollywoodreporter

Su familia pensó que se la habían llevado contra su voluntad y cuando intentaron averiguar la identidad del secuestrador se supo que su nombre era Brian, apodado el Negro, y que había participado en los juegos que habían organizado para la reunión.

Brian y Ellen acordaron permanecer ocultos hasta que ella estuviera embarazada para que no pudieran evitar su unión matrimonial. Meses más tarde, los encontraron viviendo en la cabaña de un campesino y ella ya tenía varios meses de gestación.

Las circunstancias del matrimonio de Brian con Ellen no fueron las deseadas por la familia de ella y no les gustó mucho esa unión, aunque la aceptaron con una condición: que ellos no vivieran en las tierras de los Fraser de Lovat, pero sí en una zona neutral.

Fue así como se fueron a vivir a Lallybroch, propiedad que fue escriturada a nombre de Brian con la condición de que solo los hijos de Ellen podrían heredar la propiedad y, si ella moría sin hijos, la propiedad volvería a manos de Lord Lovat después de la muerte de Brian. Ellen y Brian se casaron en la propiedad una semana antes del alumbramiento y él cruzó la puerta con ella en brazos.

Nuevas imágenes de Blood Of My Blood, la precuela de Outlander. Foto Instagram @outlander_starz

Ellos tuvieron tres hijos vivos: William Fraser en 1716, quien murió de viruela a los 11 años, Jenny en 1719 y Jamie en 1721. Como padre, Brian era estricto con sus hijos y acostumbraba a castigarlos físicamente. Estaba a favor de la educación y procuró que sus hijos la recibieran. No acostumbraba a salir mucho de Lallybroch, dedicándose al trabajo de la granja y a la cría de caballos, actividad en la que se destacaba.

La madre de Jamie Fraser, Ellen MacKenzie, murió durante el parto de su cuarto hijo, Murtagh, quien tampoco sobrevivió. Este evento dejó una profunda huella en Jamie y su familia y luego del fallecimiento, su esposo no se casó de nuevo.

Para su velatorio, las mujeres trenzaron su cabello para darle un aspecto decoroso y colocaron a su recién nacido fallecido acurrucado entre sus brazos, con la cabeza descansando sobre su pecho. Sin embargo, Brian se opuso a que la despidieran con el cabello trenzado; quería que todos la vieran tal como era, en su esencia más pura. Ese gesto reflejaba cuánto la amaba y cómo deseaba preservar su autenticidad, incluso en la despedida.

Ambas historias transcurren en dos épocas diferentes. La de Ellen y Brian se desarrolla en las Tierras Altas de Escocia de principios del siglo XVIII, mientras Julia y Henry se conocieron durante la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál será la preferida de los fanáticos?