Lali se mostró con la camiseta de River y palpita los shows más importantes de su carrera en el Monumental. Foto: Instagram @lali

Lali Espósito volvió a demostrar su fanatismo por River Plate y revolucionó a sus seguidores al aparecer con una camiseta vintage del club millonario en la previa de los recitales que dará en el Estadio Monumental. La artista, que se prepara para dos noches históricas el 6 y 7 de junio, también compartió una emotiva reflexión sobre lo que significa presentarse en uno de los escenarios más emblemáticos del país.

En imágenes y fragmentos de su serie documental, Lali respondió distintas preguntas desde una de las tribunas del estadio y dejó ver la emoción que le genera enfrentar el desafío más grande de su carrera musical.

“Este lugar es enorme. Pensar en toda la gente que viene... ¿Desde dónde vienen? ¿Por qué quieren estar en este espectáculo? Me emociona mucho y me dan ganas de llorar”, expresó la cantante.

Lali se mostró con la camiseta de River y palpita los shows más importantes de su carrera en el Monumental. Foto: Instagram @lali

Los dos conciertos en River tendrán entradas agotadas y marcarán un antes y un después en la trayectoria de la artista pop, consolidando el crecimiento que viene sosteniendo en los últimos años.

Los shows de Lali en River serán los más grandes de toda su carrera

Las presentaciones del 6 y 7 de junio en el Estadio Monumental serán las más convocantes de la carrera de Lali hasta el momento. Con localidades completamente agotadas, la cantante llegará al estadio de River en uno de los mejores momentos de su presente artístico.

Además del impacto de sus shows en vivo, la artista viene de lograr un nuevo récord en los Premios Gardel, donde se convirtió en la mujer con más galardones en la historia de la ceremonia, alcanzando un total de 13 premios.

Lali se mostró con la camiseta de River y palpita los shows más importantes de su carrera en el Monumental. Foto: Instagram @lali

Ese reconocimiento volvió a confirmar su peso dentro de la industria musical argentina y el lugar que ocupa como una de las figuras más influyentes del pop latino.

Qué canciones cantará Lali en River y el éxito de su último disco

Bajo el concepto “Lali atiende al demonio en River”, los recitales incluirán canciones de No vayas a atender cuando el demonio llama, el álbum con el que la cantante alcanzó cifras récord en plataformas digitales.

El disco superó las 140 millones de reproducciones, ingresó al Top 5 Global de Spotify y se convirtió en uno de los álbumes argentinos más escuchados y vendidos del último tiempo.

Lali se mostró con la camiseta de River y palpita los shows más importantes de su carrera en el Monumental. Foto: Instagram @lali

Con una propuesta cada vez más ambiciosa, Lali pasó de ser una referente generacional del pop argentino a transformarse en una de las artistas más convocantes del país, con una proyección internacional que sigue creciendo.

Mientras cuenta los días para subirse al escenario de River, la imagen con la camiseta millonaria volvió a conectar a la cantante con una de sus grandes pasiones fuera de la música: su amor por el club de Núñez.