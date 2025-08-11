Maluma se enojó y le llamó la atención a una fan en pleno show por llevar a su bebé: “Para la próxima sea un poco más consciente”

El artista se mostró molesto al observar cómo la mujer movía a su hijo “como si fuera un juguete” e incluso intentaba acercarlo hacia el escenario, exponiéndolo a un ambiente ruidoso y poco apto para un bebé.

Maluma, cantante colombiano. Foto: Instagram / maluma.

Durante uno de sus últimos shows en México, el cantante colombiano Maluma interrumpió su actuación para retar a una seguidora que había asistido con su bebé y no estaba cuidándolo de forma adecuada.

El artista manifestó su preocupación al notar que la mujer movía al niño “como si fuera un juguete” y hasta intentó acercarlo hacia el escenario, un entorno con niveles de ruido muy elevados y poco apto para un infante.

Maluma detiene su concierto en Ciudad de México para regañar a una madre que llevó a su bebé de 1 año sin protección para los oídos. Video: TikTok / gerudito.

“No, no lo traiga, déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí. No lo traiga, no lo traiga. Con todo respeto, yo ya soy padre. ¿Cuánto tiene? ¿Un año? ¿Menos? ¿Un año? Un año”, dijo Maluma frente al público quien inmediatamente comenzó a gritar a favor del cantante.

Cabe destacar que el cantante se convirtió en padre el 9 de marzo de 2024 con el nacimiento de su primera hija, Paris, junto a su pareja Susana Gómez, hecho que parece haber fortalecido su conciencia sobre la vulnerabilidad de los bebés frente a ruidos intensos.

“¿A un concierto donde los decibeles están en la puta mierda, donde el sonido está durísimo? Ese bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos o algo”, solicitó.

Juan Luis Londoño Arias, conocido artísticamente como Maluma, es un cantante y compositor colombiano.​

Con un tono más firme, Maluma añadió: “La verdad, la verdad, qué pesar, eso, eso, eso es un acto de irresponsabilidad y usted lo está meneando así como si fuera un, un juguete. Ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Se lo digo con todo cariño y con todo respeto, ya que soy papá, yo a París nunca la hubiera traído de un año a un concierto. Así que para la próxima sea un poco más consciente”.

La actitud del cantante generó repercusiones en redes sociales, donde muchos usuarios apoyaron su llamado a la responsabilidad mientras que otros defendieron a la madre del bebé, alegando que, seguramente, no tenía con quién dejarlo. A su vez, los memes no tardaron en llegar, sobre todo en la red social X (antes Twitter).

Los memes tras el show de Maluma en México. Foto: X / @DrRai_.

Además, un momento curioso marcó la previa del concierto. Una grabación que se volvió viral muestra cómo Maluma, al ingresar al recinto, fue rodeado por sus seguidores y, en medio de la multitud, un asistente le robó la gorra que llevaba puesta.

El artista se percató de la pérdida pero reaccionó con una sonrisa y continuó hacia el escenario. Poco después, alguien le entregó una gorra blanca que Maluma aceptó instantáneamente. Este episodio despertó risas entre los fanáticos, quienes recordaron un suceso similar durante una presentación en Bogotá transmitida por televisión nacional.