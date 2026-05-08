Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Foto: Instagram @turismobuenosairesok

El fin de semana ya se asoma y la Ciudad de Buenos Aires vuelve a desplegar una agenda cargada de propuestas para salir, recorrer y aprovechar el tiempo libre. Entre el 8 y el 10 de mayo, hay opciones para todos los gustos, muchas de ellas sin costo y en espacios emblemáticos.

Desde ferias gastronómicas y eventos culturales hasta música en vivo y paseos históricos, la oferta combina planes al aire libre, experiencias artísticas y actividades ideales tanto para vecinos como para turistas que buscan redescubrir la ciudad.

Barrio de Retiro. Foto: Instagram @barrioderetiro

Salón de Libros Raros en el Museo Histórico Nacional

Una de las propuestas culturales más destacadas es el Salón de Libros Raros, que se desarrolla en el Museo Histórico Nacional, en el barrio de San Telmo. La muestra reúne material bibliográfico y fotográfico del siglo XIX argentino, con piezas originales que recorren desde las Invasiones Inglesas hasta el Centenario.

¿Dónde se realiza?: En el Museo Histórico Nacional (Defensa 1600, San Telmo).

¿Cuándo?: De miércoles a domingo.

¿En qué horario?: De 11:00 a 18:50.

¿La entrada es gratuita?: Sí, es libre y gratuita.

La exhibición no solo invita a observar, sino también a interactuar con el patrimonio. Durante las jornadas, se realizan demostraciones de fotografía con colodión húmedo, proceso fotográfico pionero inventado hacia 1850 que utiliza placas de vidrio o metal recubiertas con una emulsión fotosensible, la cual debe permanecer húmeda durante toda la toma y revelado.

La actividad funciona de miércoles a domingo, entre las 11 y las 19, con entrada libre y gratuita.

Tango para el fin de semana: “Historias de tango”

El viernes 8 de mayo suma una propuesta vinculada a la identidad cultural de la ciudad con “Historias de tango”, un ciclo que combina música, danza y relato escénico. Cada función presenta fragmentos de vida atravesados por los barrios, los vínculos y la memoria tanguera.

¿Dónde se realiza?: En la Casa de la Cultura, Avenida de Mayo 575.

¿Cuándo?: Viernes 8 de mayo.

¿En qué horario?: 20 horas

¿La entrada es gratuita?: Sí, es libre y gratuita.

Puglieseando Foto: Salón Marabú

En esta edición, titulada “Historias de al Lao” en honor al tango “Los cosos de al Lao”, el espectáculo reconstruye escenas cotidianas con un enfoque íntimo, apoyado en un sólido elenco de músicos bailarines. Piano, bandoneón, cuerdas y voz acompañan una puesta que busca reflejar emociones reconocibles para el público.

Feria Francesa en el Rosedal de Palermo

El Rosedal será sede de una nueva edición de la Feria Francesa, que tendrá lugar el sábado 9 y domingo 10 de mayo, de 11 a 18:30. El evento, organizado por la asociación gastronómica Lucullus, combina cocina típica, pastelería y espectáculos en vivo.

¿Dónde se realiza? : En el Rosedal de Palermo (Av. Iraola y Av. Sarmiento).

¿Cuándo? : Sábado 9 y domingo 10 de mayo.

¿En qué horario? : De 11:00 a 18:30.

¿La entrada es gratuita?: Sí, es libre y gratuita.

La Feria Francesa se realiza en el marco del 15° aniversario de Lucullus, asociación que reúne y difunde la cultura gastronómica francesa en Argentina Foto: luculluscocinafrancesa

Con stands para recorrer y degustar, la feria propone un paseo al aire libre en uno de los espacios verdes más convocantes de la ciudad. Además de la gastronomía, habrá actividades culturales abiertas y música durante toda la jornada. La entrada es libre y gratuita.

Usina del Arte: música para todos los públicos

En La Boca, la Usina del Arte presenta una programación especial que atraviesa todo el fin de semana.

¿Dónde se realiza? : En la Usina del Arte, en el barrio de La Boca.

¿Cuándo? : Jueves 7, viernes 8 y sábado 9 de mayo.

¿En qué horario? : Todos los shows comienzan a las 20:00.

¿La entrada es gratuita?: Sí, es gratuita con reserva previa.

El jueves 7 de mayo a las 20, la agenda abre con la presentación de Blanca Paloma, una de las propuestas destacadas de la grilla. Al día siguiente, el viernes 8 a la misma hora, será el turno de un concierto sinfónico con música de Star Wars, una opción pensada para fanáticos del cine y la música en vivo.

El sábado 9 a las 20, en tanto, se suma el show íntimo de Benito Cerati, que completa un fin de semana musical con estilos diversos en un mismo escenario. Todas las actividades son gratuitas, aunque requieren reserva previa.

Cafecito BA: café, música y experiencias en Palermo

El fin de semana también tendrá su cita gourmet con una nueva edición de Cafecito BA, en la Plaza República del Perú, en Palermo. El evento reúne a cafeterías destacadas, con opciones que van desde cafés de especialidad hasta propuestas dulces y saladas.

Stylo Café, Villa Devoto. Foto: Instagram @cafe.stylo

¿Dónde se realiza? : En la Plaza República del Perú (Figueroa Alcorta y Jerónimo Salguero, Palermo).

¿Cuándo? : Sábado 9 y domingo 10 de mayo.

¿En qué horario? : De 10:00 a 18:30.

¿La entrada es gratuita?: Sí, es gratuita.

Además de la oferta gastronómica, el espacio suma actividades como cine al aire libre, lectura de la borra de café y shows musicales. Durante ambas jornadas habrá DJs, música en vivo y espacios pensados para disfrutar en familia o con amigos.

El paseo se desarrollará el sábado 9 y domingo 10, entre las 10 y las 18:30, con entrada gratuita y una grilla de actividades que se renueva a lo largo del día.

Con opciones que atraviesan la gastronomía, la música, la historia y el entretenimiento, la agenda del fin de semana en Buenos Aires exhibe toda su diversidad. Desde una muestra histórica en San Telmo hasta ferias al aire libre en Palermo, pasando por conciertos y espectáculos de tango, la ciudad ofrece múltiples alternativas para salir sin gastar de más.