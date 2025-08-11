Se confirmó “Destino Final 7″ tras el éxito de “Lazos de sangre” en cines: qué se sabe hasta el momento

La saga de terror y muertes creativas revivió este 2025 con el estreno de su última película, luego de 14 años.

Destino Final 6. Foto Instagram @finaldestinationmovie

“Destino Final: Lazos de sangre” fue un gran éxito en todos los cines, ya que se convirtió en número uno en taquilla mundial y recaudó más de $280 millones de dólares con un presupuesto de tan solo $50 millones, superando cualquier tipo de expectativas.

Gracias a esto, además de que la crítica especializada la consideró la mejor de toda la saga, la productora New Line Cinema producirá una séptima película. La noticia, que fue confirmada por medios especializados como The Hollywood Reporter, asegura que este nuevo filme ya está en desarrollo y tendrá nuevamente a Lori Evans Taylor, una de las guionistas de “Destino Final: Lazos de sangre”.

El regreso de la guionista indica que el estudio está conforme con el rumbo que tomó la última entrega, la cual logró revivir la saga después de 14 años gracias a que supo como combinar terror, humor y muertes ingeniosas.

Destino Final: Lazos de sangre. Foto: redes.

Si bien todavía no se sabe con exactitud la trama de la séptima película de “Destino Final”, el productor Jon Watts dejó entrever que podría tratarse de diferentes épocas, y que la historia podría no seguir directamente con los eventos de “Lazos de sangre”.

“Destino Final 7”, que estaría lista para el 2028, aún no tiene director ni una fecha de estreno concreta, pero el regreso del equipo de producción de “Lazos de sangre”, incluyendo a Craig Perry y Jon Watts, genera expectativas entre los fanáticos de la saga. La idea es tomarse el tiempo necesario para que la historia de la película esté a la altura de la última entrega, que fue un éxito en todos los cines.