Val Kilmer. Foto: REUTERS/Robert Galbraith.

A un año de la muerte del actor estadounidense Val Kilmer, una empresa de tecnología dedicada a la inteligencia artificial lo resucitará para incluirlo en la película “As Deep As The Grave”, la cual iba a protagonizar antes de su fallecimiento en abril 2025.

Kilmer fue elegido para encarnar al personaje del padre Fintan, un sacerdote católico y espiritualista nativo americano y, aunque no llegó a rodar ni una sola escena debido a su estado de salud, el director del filme, Coerte Voorhees, se negó a reemplazarlo, según informó este miércoles la revista Variety.

Usan la IA para “resucitar” a Val Kilmer. Foto: gentileza de Variety.

“Él era el actor que yo quería para este papel”, expresó Voorhees, en declaraciones recogidas por el medio especializado.

El profundo significado de esta recreación de IA

Esta recreación digital, que marca su primer papel póstuma, cobró vida gracias al apoyo de su familia, quienes abrazaron el proyecto como un tributo al legado del actor.

“As Deep As The Grave”, basada en un relato real, cuenta la historia de las excavaciones de los arqueólogos Ann y Earl Morris en el Cañón de Chelly, en el estado de Arizona, Estados Unidos, en su esfuerzo por rastrear la historia del pueblo navajo.

Además de Kilmer, que tendrá una participación significativa, la película está protagonizada por Abigial Lawrie (“Tin Star”) y Tom Felton (“Harry Potter”).

Usan la IA para “resucitar” a Val Kilmer. Foto: Instagram/valkilmerofficial

El actor estadounidense, que alcanzó la popularidad tras meterse en la piel del cantante Jim Morrison o del superhéroe Batman, y actuar en películas tan taquilleras como “Top Gun” (1986) o “Tombstone” (1993), falleció en Los Ángeles a los 65 años el pasado 1 de abril.

Val Kilmer, diagnosticado de cáncer de garganta en 2014, pudo recuperarse, pero falleció como consecuencia de una neumonía, según compartió la hija del actor, Mercedes Kilmer.