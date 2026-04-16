Marley confirmó que tuvo un romance con Keanu Reeves Foto: Canal 26

En medio de su exitoso presente en la conducción de “El show del verano”, por LuzuTV, Marley y Florencia Peña fueron entrevistados por Martín Cirio en su streaming y se atrevieron a contestar todas las preguntas del streamer. Allí, el conductor de televisión confesó que tuvo un romance con una estrella de Hollywood.

En la charla, la actriz de “Casados con Hijos” mandó al frente a su amigo y confirmó que, entre tantas fiestas de Hollywood, conoció a Keanu Reeves y que mantuvo un encuentro sexual con él. “Se lo comió”, lanzó Peña. Instantáneamente, Martín rió y le preguntó todos los detalles de el encuentro íntimo con el famoso actor.

Marley, Flor Peña y Martín Cirio Foto: Captura

“Se pone colorado el idiot… Se comió las Keanu Reeves”, siguió Flor, y el streamer indagó: “¿Te la comiste? ¿Estaba rica? Si te ofrecen una Keanu Reeves, te la comés”. Luego de ese interrogante, Marley aseguró: “Me pongo colorado. Fue hace mucho, yo era jovencísimo, conocí mucha gente… He viajado mucho entonces me pasaba en una época que yo llegaba a Los Ángeles y me invitaban a fiestas de Hollywood”.

En este mismo sentido, agregó: “En los primeros años de mi vida, iba a una fiesta y estaba Tom Cruise. Era un pendejo de 20 años… ¿qué hago yo acá, en medio de toda esta gente? Fue muy temprano que me pasó todo a mí, entonces no caía”.

“A los 15 años iba a una fiesta de 15 y bailaba música de Madonna y Michael Jackson, y a los 20 conocí a Madonna y Michael Jackson. ¿Qué hago acá con esta gente?”, sumó Marley. En este mismo sentido, resaltó que durante las fiestas de Hollywood también conoció a varios famosos.

“Ellos pensaba que yo era alemán o italiano, y cuando decía que era argentino, daba un tema para hablar. Viste que ellos piensan que venimos con una pluma en la cabeza… y empezaba a hablar y bueno, nada”, concluyó.

Keanu Reeves. Foto: NA.

Marley reveló quién lo acompañará en la conducción del programa “Por el Mundo, Mundial” y sorprendió a todos

Marley confirmó los detalles de la nueva edición del programa “Por el mundo”, que este año se adaptará al formato Mundial, con el fin de hacer una cobertura de color del campeonato de fútbol. En este nuevo programa, Marley compartirá la conducción con el influencer y creador de contenido Ian Lucas, quien además ganó la última edición de MasterChef.

“La idea es hacer ‘Por el mundo’ y estar con Ian, además de invitados especiales. Vamos a ser un grupo de gente muy grande”, detalló el conductor en declaraciones a Sálvese quien pueda (América TV). Además, Marley adelantó que el punto de inicio será en México, país donde Ian es conocido.

Marley conducirá Por el Mundo: Mundial con Ian Lucas. Foto: NA

Por otro lado, el conductor adelantó algunos de los invitados que se sumarán a la travesía mundialista: “Seguramente vendrá Flor (Peña) en algún momento y con ‘la Su’ (Giménez) también vamos a hacer algo, como siempre”.

Por último, Marley desestimó cualquier conflicto con él, frente a los rumores de que Ian Lucas conduciría Popstars: “Todavía no trabajé con Ian, pero es súper respetuoso y tiene buena onda. El mundo del espectáculo tiene que renovarse”, concluyó.